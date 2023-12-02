مشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

كور لايف | مشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا | يلا شوت

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز بث مباشر دوري الأبطال

في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يستعد النادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني. يأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

ستقام المباراة على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. يتوقع أن يكون الأهلي في حالة تحفيز عالية بعد أدائه القوي في جولة الافتتاح، حيث تغلب على سانت جورج الإثيوبي ذهابًا وإيابًا، ثم حقق انتصارًا ساحقًا على ميدياما الغاني.

يحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد كامل من النقاط، ويسعى لتحقيق الانتصارات المتتالية لتحقيق اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه. يتصدر الفريق المجموعة ويتفوق على منافسيه بفارق الأهداف.

على صعيد المشوار الأفريقي للأهلي في هذا الموسم، انطلق الفريق بقوة في دور المجموعات بتحقيق انتصارات متتالية، ويطمح الجهاز الفني واللاعبين في المضي قدمًا نحو التأهل للدور التالي وتحقيق اللقب القاري.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسى تاو – حسين الشحات – محمود كهربا.

بث مباشر مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم «الفجر» بث مباشر لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، اليوم السبت الموافق 2 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام 2023، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الملعب الوطني مكايا» في دار السلام بدولة تنزانيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

وتنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا اليوم، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

كان افتتاح المارد الأحمر للمجموعات هذه المرة مثاليًا، بعد أن نجح في تحقيق فوز عريض على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، وفوز آخر في تنزانيا من شأنه أن يسهل كثيرًا من مهمته في حسم التأهل إلى ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز مساء اليوم في الملعب الوطني مكابا، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
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