بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

جولة قوية بين Manchester United vs Newcastle United اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، يُرتقب أن يكون يوم السبت حافلًا بمواجهة هامة على ملعب "سانت جيمس بارك"، حيث ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل. ستكون هذه المباراة إحدى اللقاءات المثيرة التي ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزية بفارغ الصبر، وستبث عبر مجموعة من القنوات المتخصصة. يُنصح بمتابعة الأخبار الرياضية للحصول على المعلومات الدقيقة حول القنوات الناقلة وتوقيت المباراة للاستمتاع بكل لحظة من هذا اللقاء المثير.

مباراة المان يونايتد ضد نيوكاسل بث مباشر

وخسر مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل هذا الموسم في كأس كاراباو على ملعب أولد ترافورد، لذلك هناك حافز إضافي لوضع الأمور في نصابها الصحيح رغم صعوبة المهمة خارج الديار في مباراة اليوم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات، والخسارة في 5، وسجل 16 هدفاً وتلقى مثلها.

وعلى الجانب الآخر، يحتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 2، والخسارة في 4، وسجل 31 هدفاً، وتلقى 14 هدفاً.

في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نيوكاسل اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك. يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي، مع الاعتماد على هدافه ماركوس راشفورد.

ويعود ماركوس راشفورد بعد غياب أمام غلطة سراي بسبب الإيقاف، ويمثل إضافة قوية لهجوم مانشستر يونايتد. يتصدر الفريق حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.

في المقابل، يحتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 23 نقطة ويتمتع بأداء جيد في هذا الموسم. ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد لمواصلة تقديم أداءه القوي في المسابقة.

متي موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي ؟

بينما تبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، بينما في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

أوروبيا فتتشابه ظروف الفريقين كثيرا قبل بداية مباراة اليوم، فقد تعادل نيوكاسل في اللحظات الأخيرة مع باريس سان جيرمان خارج أرضه في المجموعة الـ6 في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 ويبقى مصيره حائرا حتى الجولة الأخيرة من أجل الصعود إلى دور الـ16 من البطولة.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يلا شوت

ويفصل مانشستر يونايتد عن نيوكاسل نقطة وحيدة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، إذ يأتي اليونايتد في المركز السادس برصيد 24 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في ترتيب البريميرليج بواقع 23 نقطة؛ لهذا فإن الجماهير على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل اليوم بين مان يونايتد ونيوكاسل.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ؟

تعد مجموعة قنوات بين سبورت القطرية هي القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، وذلك بناءً على الاتفاق المبرم بين شبكة beIN Sports ومسئولي البريميرليج على نقل بث مباشر جميع مواجهات الدوري الإنجليزي للجماهير في نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء عبر قنواتها المدفوعة.

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز نسخة 2023/2024، فإن هناك بعض القنوات الأجنبية تنقلها بث مباشر مجانًا لعشاق الساحرة المستديرة في قارة أوروبا؛ وبالتالي فإن مشاهدة مباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد مباشر اليوم ستكون عبر هذه الترددات.

تردد beIN SPORTS 1 تردد قناة SPORT 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل أونلاين؟

تقوم مجموعة قنوات BeIN SPORTS بنقل بطولاتها الحصرية عبر تطبيق TOD عبر مختلف الأجهزة الذكية وبإشتراك شهري ويمكنكم متابعة البث المباشر للقاء قبل بدايته بدقائق معدودة.

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: نيك بوب. نيك بوب. خط الدفاع كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، ليفرمينتو خط الوسط: لويس ميلي، برونو جيمارايش، جولينتون. خط الهجوم: ميجيل ألميرون، ألكسندر إيزاك، أنتوني جوردون.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: أونانا. أونانا. خط الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، لوك شاو. خط الوسط: سكوت ماكتومناي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز. خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

ظروف متشابهة قبل المباراة

قبل انطلاق مباراة اليوم بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، يتمتع نيوكاسل بحالة معنوية مرتفعة للغاية بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على تشيلسي بنتيجة 4-1 على ملعب "سانت جيمس بارك". يدخل الفريق هذه المواجهة بطموحات كبيرة ورغبة في مواصلة سلسلة الانتصارات.

أما مانشستر يونايتد، فقد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية خارج ملعبه على حساب إيفرتون بنتيجة 3-0. يتوقع أن يحمل هذا الانتصار الفريق إلى المواجهة القادمة بروح معنوية عالية واستعداد تام لتحقيق نتيجة إيجابية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان يونايتد ضد نيوكاسل | من هنـــا

وعلى الصعيدين الوطني والقاري، تشابهت ظروف الفريقين، حيث تعادل نيوكاسل في اللحظات الأخيرة مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويبحث عن التأهل في المرحلة القادمة. من ناحية أخرى، يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الاستمرارية في الانتصارات والتألق على جميع الجبهات.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يعد ملعب "سانت جيمس بارك" اليوم واحدًا من المشاهد المثيرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق نيوكاسل التحدي الكبير أمام مانشستر يونايتد في إطار الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

فريق نيوكاسل يدخل المباراة بفخره بعاملي الأرض والجمهور، متطلعًا لتحقيق الفوز وخطف ثلاث نقاط ثمينة أمام مانشستر يونايتد. يسعى الفريق إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب ومواصلة التألق في الدوري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان يونايتد ضد نيوكاسل | من هنـــا

نيوكاسل يمتلك 23 نقطة من 13 مباراة، ويحتل المركز السابع. يعكس أداء الفريق التوازن بين الانتصارات والتعادلات، ويتطلع إلى مواصلة مسيرته الإيجابية.

من جهته، يحمل مانشستر يونايتد آماله في تحقيق الفوز وزيادة رصيده من النقاط. يتواجد الفريق في المركز السادس برصيد 24 نقطة، ويسعى لتحسين ترتيبه والاقتراب من المنافسين في الصدارة.

سيكون لقاء اليوم فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة صراع مثير بين الفريقين على أرض الملعب، وقد يكون مفتاحًا لمستقبلهما في المنافسة على اللقب.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة نيوكاسل

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة نيوكاسل على النحو التالي: