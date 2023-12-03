اسعار الذهب في مصرتوقعات باستكمال مسارها الصاعد.. والشعبة تحدد موقفها من البيع أم الشراء

افتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الأحد على استقرار بالتزامن مع إجازة الأسبوعية التى يشهدها اسواق الصاغة، حيث تشهد خلالها تعاملات ضعيفة.

وكان على مدر الايام الماضية عادة الذهب للصعود مرة اخري في مصر بعد أن كان خسر نحو 11 جنيها للجرم الواحد على اثر هبوط اسعار الدولار إلى مستويات 47 جنيها، وذلك بدعم من ارتفاع اسعار الاوقية عالميا مع الاقبال على شرائه في ظل توترات الجيوسياسية وتخلي الفيدرالي عن خفض الفائدة.

الذهب في مصر يواصل بريقه مع توقعات التعويم:

افتتحت اسعار الذهب تعاملات اليوم عند مستويات قياسية وسط ترقب في الأسواق لحدوث تعويم للجنيه أمام الدولار ما يزيد من ارتفاعات المعدن الأصفر محليا.

فقد وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى مستويات 3200 جنيها، كما وصل سعر الذهب عيار 22 إلى مستويات 2933 جنيها، وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى مستويات 2800 جنيها، وقفز سعر الجنيه الذهب إلى 22400 جنيها.

بيع أم شراء الذهب الان

ومع الارتفاعات القياسية في الذهب بدء العديد من المتداولون في السوق المصري يطرحون اسئلة بيع أم الشراء في الوقت الراهن.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، إن قرار البيع والشراء يعود إلى المستثمر نفسة حيث من يري ان الذهب لا يزال أمامه فرصة للصعود فيقوم بالشراء، بينما اخرون يرون ان الذهب وصل إلى مستويات علي وقد حققو ارباح فيقمون بالبيع.

واشار ميلاد، إلى ان في العموم الذهب من المتوقع ان يكون في المسار الصاعد بسبب توترات الجيوسياسية، وانخفاض التضخم في الولايات المتحدة مما يمهد لخفض الفائدة وهو ما يدعم اسعار المعدن الاصفر.