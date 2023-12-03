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استمرار توافد الجالية المصرية في لبنان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

الفجر السياسي
بوابة الفجر

توافد عددًا من المصريين المقيمين في دولة لبنان بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية هناك باستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث وفقا للتوقيت المحلي فى لبنان وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

انتخابات الرئاسة 2024 لبنان المصريين في الخارج انتخابات الهيئة الوطنية
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