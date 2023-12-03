الآن ( 2 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت اليوم بـدون تقطيع في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

جولة إنجليزية بين Fulham vs Liverpool اليوم ، مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي،يستعد اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، الذي يلعب لفريق ليفربول الإنجليزي، لتحقيق إنجاز تاريخي مع فريقه عندما يستضيف فولهام في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2023-2024.

الريدز يضرب مرة أخري بقوة

لم يهنّأ فريق ليفربول ضيفه فولهام بسبب تسجيل هدف التعادل، وفي الدقيقة 38 سجل اليكسيس ماك اليستر هدفًا آخر للريدز مما أثار قلق يورجن كلوب قليلاً. يبدو أن الرقابة المتشددة من قبل دفاع فولهام على محمد صلاح تعوقه من تسجيل هدف حتى الآن.

فولهام يعود سريعاً

لم تستمر صبر فريق فولهام سوى لمدة 4 دقائق فقط للتعادل مع فريق ليفربول. سجل الضيوف هدفهم في الدقيقة 24 عبر لاعبهم هاري ويلسون الذي استغل تمريرة زميله أنتوني روبرسون. أعلن فريق فولهام بذلك أنه لن يكون سهلًا جدًا لليفربول تحقيق الانتصار على حسابه.

ليفربول يحرز الهدف الاول في فولهام

نجح فريق ليفربول في تهديف ضيفه فولهام في المباراة التي تجري الآن على ملعب أنفيلد. سجلت الهدف في وقت مبكر من الدقيقة العشرون للمباراة، وقام اللاعب الشاب ترنت إلكسندر أرنولد بتسجيله، معلنًا عن رغبة الفريق في الفوز بثلاث نقاط ومواصلة مطاردة فرق مانشستر سيتي وآرسنال.

بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام لايف

يسعى فريق ليفربول لكرة القدم في المباراة اليوم ضد فولهام، لتحقيق الفوز للوصول إلى النقطة 31 والتقدم للمركز الثاني حتى لو كان بشكل مؤقت قبل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام. بينما يسعى الفريق الضيف للفوز للوصول إلى النقطة 18 والصعود إلى المركز الحادي عشر.

في مباراته اليوم أمام فولهام، يدخل نادي ليفربول المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة. بينما يدخل الفريق الضيف المباراة برصيد 15 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد قائد منتخب مصر، محمد صلاح، أساسيًا أمام فولهام.

لدي ليفربول 28 نقطة التي جمعتها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 وخسارة واحدة. سجلوا 28 هدفا وتلقوا 11 هدفا. أما فولهام فلديهم فقط 15 نقطة في رصيدهم من 13 مباراة.

النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، يبتعد عن تحقيق الهدف الـ 200 مع الريدز في جميع المسابقات بقوة هدف واحد فقط. سجل صلاح هدفًا في المباراة ضد لاسك لينز النمساوي وقاد فريقه للتأهل إلى الدور ثمن النهائي في بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".

حقق اللاعب المصري، الفرعون، حتى الآن، 199 هدفًا لنادي ليفربول، وكان آخر هدف يوم الخميس في مباراة فريق لاسك لينز في الدوري الأوروبي.

في حال تم تسجيل الهدف رقم 200، سيصبح اللاعب الخامس في تاريخ فريق ليفربول الذي يصل إلى 200 هدف، وسيتفوق على العديد من الأبطال الذين لم يتمكنوا من تحقيق هذا الإنجاز، وعلى رأسهم ستيفن جيرارد صاحب 186 هدفًا.

متى موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024؟

في مساء هذا اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فريق فولهام في مباراة مهمة ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024. يقام اللقاء في ملعب "الأنفليد" الذي يُعتبر معقل الريدز.

بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت

وتحدد موعد مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي؟

اتفقت قناة beIN SPORTS القطرية رسميًا على أنها ستنقل حصريًا مباراة ليفربول وفولهام في بطولة الدوري الأوروبي لعام 2023/2024.

سيتم توفير فرصة مشاهدة المباراة على قناة beIN SPORTS 1، وستكون متاحة للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. بإمكان المشجعين ضبط تردد قناة beIN SPORTS 1 لمتابعة المباراة عبر بث مباشر في هذا اليوم.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على نايل سات تردد قناة بي ان سبورت 1 على سهيل سات تردد القناة: 11013.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ:3/2. تردد القناة: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام؟

سيكون البث المباشر لمباراة ليفربول وفولهام متاحًا من خلال إما الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيل ليفربول أمام فولهام

حراسة المرمى كيليهر خط الدفاع كوناتي، جوميز، كوانساه، تسيميكاس. خط الوسط إليوت، إندو، جرافينبيرخ. خط الهجوم نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

ما هو الدور الذي يقوم به محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام؟

عندما يدخل النجم المصري محمد صلاح من فريق ليفربول اللقاء، سيكون لديه هدف محدد وهو مواصلة التألق خلال الموسم الحالي من البطولة وزيادة عدد الأهداف التي سجلها والتي وصلت إلى 10 أهداف في الجولات السابقة.

ساهم محمد صلاح بشكل كبير في تسجيل 15 هدفًا لصالح فريق ليفربول في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 5.

يحتل الفرعون المرتبة الثانية في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق يبلغ 4 أهداف خلف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وهو يلعب لفريق مانشستر سيتي وحامل لقب الدوري.

مواجهات محمد صلاح أمام فولهام

صادف محمد صلاح فريق فولهام في ست مباريات سابقة، وكانت جميعها في الدوري الإنجليزي. تمكن ليفربول من الفوز في ثلاث مباريات منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | من هنــــا

سجّل محمد صلاح أربعة أهداف في مواجهته مع فولهام، حيث سجل هدفًا في الفوز 2-0 في الجولة الثانية عشرة من موسم 2018-2019، وسجل هدفًا آخر في التعادل 1-1 في الجولة الثانية عشرة من موسم 2020-2021، بالإضافة إلى هدفين في مباراتي الموسم الماضي التي انتهت بالتعادل 2-2 وفوز 1-0 لصالح ليفربول على التوالي.

في حال سجل محمد صلاح في شباك فولهام، سيتمكن من تحقيق هدفه الـ200 في الفانلة الخاصة بفريق ليفربول في جميع المسابقات، وهدفه الـ150 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | من هنــــا

إذا سجل الفرعون هدفه الـ150 في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتقدم إلى المركز العاشر في قائمة أفضل هدافي المسابقة على مر التاريخ، حيث سيتساوى مع اللاعب الإنجليزي مايكل أوين السابق لأندية ليفربول ومانشستر يونايتد.

تشكيل ليفربول أمام فولهام اليوم

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، يورجن كلوب، عن تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة فولهام في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.