"ساعة الرحيل تدق".. إهانة جديدة لكيليان مبابي داخل باريس سان جيرمان

الفجر الرياضي
مبابي
مبابي

أثارت تصريحات مارك أرمسترونج مدير الإيرادات داخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة، بعد حديثه عن نجم الفريق كيليان مبابي، والفرق بين قيمته الفنية والتجارية.

ويعتبر كيليان، أهم الأهداف التي يضعها فريق ريال مدريد الإسباني على طاولة المفاوضات، خلال المواسم الأخيرة، والتي فشلت بسبب تمسك الإدارة به.

- باريس يفاجئ مبابي

وتحدث أرمسترونج مدير الإيرادات بنادي باريس سان جيرمان،  كيليان مبابي عبر هيئة الإذاعة البريطانية، والفارق بين قيمة اللاعب داخل الملعب وخارجه.

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وأكد أرمسترونج: "كيليان مبابي نجم كبير وعظيم ويمتلك أهمية خاصة داخل الغريق ولكن من وجهة نظري هي صفة رياضية فقط، ولكننا تجاريا نحن أكبر من أي لاعب بكل تأكيد".

وواصل: " مبابي ليس محور الأمور في باريس، نعمل على تكوين فريق تنافسي كامل ولدينا استثمارات داخل وخارج الملعب بشكل دائم".
 

مبابي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ريال مدريد
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