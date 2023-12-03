الآن ( 1 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم بـدون تقطيع في الدوري الإنجليزي | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

جولة إنجليزية بين Fulham vs Liverpool اليوم ، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، عشاق نجم مصر محمد صلاح سوف يشهدون مباراة سهلة نسبيًا هذا المساء ضد فولهام، نظرًا للمركز الذي يحتله كل منهما في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. حيث يتنافس فريق ليفربول مع أرسنال والسيتي على المنافسة على المراكز الأولى، بينما يعاني فولهام من نتائجه الضعيفة. لذلك، فإن الجماهير الكروية تبحث الآن عن موعد مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم والقنوات التي ستنقلها.

ليفربول يوجه ضربة لفولهام بداية اللقاء

تمكن فريق ليفربول من اختراق شباك ضيفه فولهام في المباراة الجارية حالياً على ملعب أنفيلد. جاء الهدف في البداية بالدقيقة 20 من وقت المباراة، وقعه اللاعب الشاب ترنت إلكسندر أرنولد ليعلن عن رغبة الريدز في الفوز ومواصلة المنافسة مع السيتي وآرسنال على النقاط الثلاث.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يسعى فريق ليفربول بإشراف المدرب الألماني يورجن كلوب للفوز في المباراة السابقة اليوم ضد فولهام، ليستمر في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ضوء المنافسة الشرسة مع أرسنال ومانشستر سيتي.

ويتطلع أعضاء فريق يورجن كلوب إلى التتويج بالبطولة في هذا الموسم، بعد أن فشلوا في ذلك الموسم الماضي، في حين نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق هذا الإنجاز.

يدخل ليفربول المباراة بحالة معنوية مرتفعة بعد فوزه بأربعة أهداف نظيفة ضد نادي لاسك لينز في الدوري الأوروبي. وقد حقق الفريق نقطة ثمينة في المنافسة المحلية بالتعادل 1-1 مع مانشستر ستي في المباراة الأسبوع الماضي.

في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، يدخل نادي ليفربول المباراة، بينما يخوض فريق فولهام المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

سيستقبل نادي ليفربول فريق فولهام في ملعبه أنفيلد رود في يوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

في الوقت الحالي، يحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة. يفوزون بفارق الأهداف على فريق أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني. يفوقهم أرسنال بفارق نقطتين، محتلًا المركز الأول. بالمقابل، يحتل فريق فولهام المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، يفوقهم بفارق الأهداف كلًا من ولفرهامبتون وكريستال بالاس.

وخلال الـ13 جولة الماضية، حقق ليفربول 8 انتصارات وتعادل 4 مرات، وتعرض لهزيمة واحدة فقط أمام توتنهام. بالمقابل، حقق فولهام الفوز 4 مرات فقط، وتعادل 3 مرات وخسر 6 مرات.

ما هو موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي ؟

الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول يستضيف نادي فولهام في المباراة التي ستقام في مساء اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024. يُقام اللقاء في ملعب "الأنفيلد"، معقل الريدز.

وتحدد موعد المباراة بين ليفربول وفولهام في اليوم الحالي في الدوري الإنجليزي 2023/2024. سيتم بدء المباراة في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. بينما، في تونس والمغرب والجزائر، ستكون المباراة في الساعة الثالثة عصرًا.

مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت بث مباشر

يحتل فريق ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم 2023/2024 بعد حصوله على 28 نقطة، أما فريق فولهام فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي ؟

يسعد قنوات بين سبورت القطرية أن تعلن أنها القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 2023/2024. وقد حصلت القناة رسميًا على حق نقل جميع منافسات البريميرليج بث مباشر لجماهيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا يعني أنه بإمكان مشجعي ليفربول وفولهام متابعة المباراة عبر قنوات بين سبورت.

للمشاهدين المهتمين بمتابعة المباراة مباشرة، يمكنكم الاستعداد للمشاهدة من خلال ضبط التردد المناسب لقناة Bein Sports HD 1. هذه القناة ستقوم بنقل المباراة بجودة عالية، مما يسمح للمشاهدين بمتابعة الأحداث بوضوح وواقعية.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. وسيكون من دواعي الفخر والاعتزاز لعشاق ليفربول وفولهام أن يشاهدوا فرقهما المفضلة في الميدان وهما يتنافسان على أرض الملعب. نلتقي في المباراة ونتمنى قضاء وقت ممتع لمحبي كرة القدم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة Bein sports hd 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

أين تبث مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تبث مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية وعبر تطبيق تود.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

حراسة المرمى كيليهر خط الدفاع كوناتي، جوميز، كوانساه، تسيميكاس. خط الوسط إليوت، إندو، جرافينبيرخ. خط الهجوم نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

ترتيب ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وهو خلف فريق مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وخلف الفريق الذي يحتل المركز الأول آرسنال برصيد 33 نقطة. وفي المقابل، يحتل فريق فولهام المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

ينتظر القائد الوطني محمد صلاح وجناح ليفربول تسجيل أرقام قياسية في مباراة الريدز ضد فولهام اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن المباريات القادمة في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حالة تسجيل محمد صلاح هدفا في مرمى فولهام، سيحطم ثلاثة أرقام قياسية جديدة في مسيرته مع فريق ليفربول.

فريق فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/‑ فرق نقاط 1 آرسنال 14 10 3 1 24 11:29 18 33 2 مانشستر سيتي 13 9 2 2 25 13:33 20 29 3 ليفربول 13 8 4 1 25 11:28 17 28

أرقام تنتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام

وسيواجه اللاعب المصري الذي وصل إلى ليفربول من روما في صيف عام 2017، موعدًا تاريخيًا، حيث سيعزز مكانته في المركز الخامس بين أهداف نادي ليفربول التاريخيين بوصوله إلى 200 هدف في جميع المسابقات إذا تمكن من تسجيل هدف واحد على الأقل أمام فولهام، حيث يمتلك حاليًا 199 هدف.

ويتصدر قائمة الهدافين، إيان راش، برصيد 346 هدفًا، ثم يأتي روجر هانت بـ 285 هدفًا، وفي المركز الثالث جوردون هودسون برصيد 241 هدفًا، وفي المركز الرابع بيلي ليدل برصيد 228 هدفًا، وفي المركز الخامس يأتي صلاح برصيد 199 هدفًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | من هنــــا

تتوقع الملك المصري إنجازين، الأول هو أن يصبح أول لاعب غير بريطاني يسجل 200 هدف مع ليفربول، والثاني هو زيادة رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 150 هدفًا، إذا سجل هدفًا في المباراة اليوم، حيث سجل 147 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي في 244 مباراة حتى الآن.

ورفع نصيب الأسد عندما سجل اللاعب المصري 17 هدفًا في آخر 19 مباراة له في ملعب آنفيلد، حيث سيصبح اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | من هنــــا

بالنسبة للرقم الخامس الذي ينتظره، وبغض النظر عن التسجيل، ستكون المباراة اليوم هي المشاركة الرئيسية رقم 300 لصلاح، في جميع المسابقات مع فريق ليفربول.

ويتمتع صلاح بأرقام استثنائية مع ناديه ليفربول ومنتخب مصر في هذا العام 2023؛ حيث تمكن من تسجيل 33 هدفًا مع فريقه ومنتخب بلاده، بما في ذلك 17 هدفًا في الموسم الكروي الحالي 2023-2024.

تشكيل ليفربول أمام فولهام اليوم

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، يورجن كلوب، عن تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة فولهام في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.