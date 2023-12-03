جهاد جريشة: الحكم حرم بيراميدز من ركلة جزاء واضحة أمام نواذيبو

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

 

أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن باملاك تيسيما، حكم مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني، حرم الفريق السماوي من ركلة جزاء صحيحة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

جهاد جريشة يوضح حقيقة ركلة الجزاء الغير محتسبة لبيراميدز

وقال جريشة في تصريحات تلفزيونية: " الحكم لم يحتسب ركلة جزاء واضحة لبيراميدز كانت ستغير مجرى المباراة".

وشهدت المباراة الكثير من الأخطاء التحكيمية للأثيوبي، حيث حرم تيسميا بيراميدز  من احتساب ركلة جزاء واضحة، خلال أحداث الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من لاعب نواذيبو، على ماييلي مهاجم السماوي.

كما تحوم الشكوك حول صحة هدف نواذيبو الأول، والذي أوضحت الإعادة التلفزيونية، تسجيله من حالة تسلل.

واحتسب تيسيما العديد من الكرات العكسية ضد لاعبي بيراميدز، رغم أحقية الفريق السماوي في الحصول عليها.

ودخل هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، في مشاجرة مع تيسيما خلال شوطي المباراة اعتراضا على الفجر التحكيمي الواضح ضد بيراميدز.

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وخسر بيراميدز بثنائية دون رد، من نظيره نواذيبو، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، بالعاصمة نواكشوط، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويستعد بيراميدز لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، يوم 10 ديسمبر الجاري، على ملعب الأخير ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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