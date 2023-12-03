الآن ( 1 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

جولة الأسبوع 14 بين Manchester City - Tottenham اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت بث مباشر في الدوري الإنجليزي،يحل توتنهام هذا الموسم بقوة تحت قيادة مدربهم آنجي بوستيكوغلو كضيف ضخم على حامل اللقب مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

تحتل فرقة المدرب بيب غوارديولا المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ويبدو أن مستوى الفريق ليس بمثل الحدة التي كان عليها في الموسم الماضي الذي حقق فيه الثلاثية التاريخية.

سون يسجل هدفين في شوط واحد

سون كان البادئ بالتسجيل لصالح توتنهام في المباراة من هجمة مرتدة منظمة، وذلك في الدقيقة السادسة.

سون يسجل هدف عكسي لصالح مانشسر سيتي

سجل لاعب توتنهام الكوري سون هدف عكسي في مرمي فريقه، لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت

لعب مانشستر سيتي 13 مباراة في مسابقة البريميرليج، حقق فيها 9 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرتين، بالتالي حصد 29 نقطة. بالمقابل، يمتلك فريق توتنهام 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.

فشل نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على أرضه في آخر جولة من البطولة، إذ انتهت مباراته مع نادي ليفربول بالتعادل 1-1. وقد يعتبر هذا التعادل هو الأول هذا العام في جميع المسابقات ومنذ 31 ديسمبر الماضي، بعد تحقيقه 23 انتصارًا متتاليًا.

وعلى الجانب الآخر، يطمح توتنهام في وقف سلسلة الخسائر والعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية. ويواجه مدرب توتنهام أزمة تزايد الإصابات في الفريق مثل جيمس ماديسون وإيفان بيريسيتش وريتشارليسون ورودريجو بينتانكور.

قال بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، أن منافسة الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم صعبة للغاية. وأشار إلى أنها تزداد صعوبة في كل موسم عن الذي يسبقه.

بث مباشر مباراة مان سيتي أمام توتنهام يلا شوت

وأضاف جوارديولا، "المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تزداد صعوبة في كل موسم، أطلب من جماهيرنا الحضور لأننا سنستمتع كثيرا، سيكون هناك الكثير من التسجيلات ضد فريق توتنهام، أنا أشجع الجماهير على الحضور إلى الملعب لأنه سيكون هناك الكثير من المتعة الأحد، وجود أشخاص مثل مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو يجعل من كرة القدم في مكانة أفضل".

ومع ذلك، من خلال النظر إلى النتائج، يُلاحظ أن سيتي لم يخسر في آخر ثماني مباريات له حيث حقق ستة انتصارات وتعادلتين، وهو يسعى جاهدًا لتقليل الفارق في صدارة الترتيب مع أرسنال الفريق الحالي المتصدر إلى نقطة واحدة.

توتنهام الضيف، الذي بدأ الموسم بشكل رائع وتصدر جدول الترتيب، قدم مستويات رائعة ولعب كرة قدم جميلة، وكان محل إشادة من جميع متابعي البريميرليغ. ومع ذلك، تعرض الفريق لموجة من الإصابات التي أثرت على نتائجهم.

وكان رودريجو بيتانكور أحدث اللاعبين المصابين، إذ يستعد لإجراء عملية جراحية في الكاحل، ما جعل توتنهام يصبح الفريق الخامس الوحيد الذي يخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان متقدمًا في النتيجة في كل مباراة.

وعلى الرغم من ذلك، ما زالت هناك فرصة لفريق سبيرز لتعويض نقاط فريق مانشستر سيتي في حالة الفوز هنا، وعلى الرغم من صعوبة المهمة.

متي موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024 ؟

يواجه فريق كرة القدم الأول في نادي مانشستر سيتي منافسته فريق توتنهام في المباراة المنتظرة التي ستقام في مساء اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023/2024. يقام هذا اللقاء في ملعب "الاتحاد"، معقل فريق مانشستر سيتي، اليوم.

تحدد موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024. ستبدأ المباراة في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان. أما في تونس والمغرب والجزائر، فسيكون موعد المباراة اليوم في الخامسة والنصف مساءً.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024 برصيد 29 نقطة، بينما تراجع فريق توتنهام إلى المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد أن تصدر الجدول لفترة طويلة. وبالتالي، فإن عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مهمة اليوم بين مانشستر سيتي وتوتنهام.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ؟

يتنوع وسائل البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي لعام 2023/2024، بين القنوات المفتوحة والمشفرة التي تتطلب الاشتراك السنوي أو الشهري. تضم هذه القنوات مجموعة من قنوات beIN Sports القطرية، التي تعد قنوات مدفوعة وقّعت عقدا لبث مباريات البريميرليج مباشرة للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما يلي هو تجميع للقنوات التي ستقوم بنقل مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام بث مباشر اليوم وهي قنوات أجنبية ويتم توفيرها مجانًا عن طريق تنزيلها من قبل فني متخصص في أقمار الاتصالات الصناعية المختلفة. يتضمن الجدول الترددات التي ستبث مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تردد قناة beIN Sports 1 تردد قناة Armenia Region القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: Eutelsat 36°E التردد: 11109 معدل الترميز: 34070 معامل الاستقطاب: رأسي معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

معلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بأنه تم تعيين المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي للتعليق على مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024؟

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 عبر الإنترنت عن طريق الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيل مانشستر سيتي ضد توتنهام

ينتظر أن يكون تشكيل مانشستر سيتي اليوم، لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 على النحو الآتي:

مركز اللاعبون حارس المرمى إيدرسون الدفاع مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول - جون ستونز - كايل ووكر الوسط رودري - بيرنانردو سيلفا - جيريمي دوكو الهجوم فيل فودين - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند

تشكيل توتنهام ضد مانشستر سيتي

يأتي تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيكاريو. خط الدفاع: بورو - إيمرسون - ديفيز - إيدوجي. خط الوسط: يسما - لو سيلسو - جونسون - كولوسيفسكي. خط الهجوم: بريان خيل - سون هيونج مين.

ترتيب مانشستر سيتي قبل مواجهة توتنهام اليوم

في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 29 نقطة ويتبقى له 4 نقاط ليصبح متساويًا مع آرسنال صاحب المركز الأول الذي يحمل 33 نقطة. بينما يحتل نادي توتنهام هوتسبير المركز السادس برصيد 26 نقطة.

ومانشستر سيتي يدخل اللقاء متطلعًا للفوز والحصول على ثلاث نقاط لمطاردة آرسنال في صدارة جدول البريميرليج بعد أن زاد الفارق ليبلغ 4 نقاط بعد الفوز على ولفرهامبتون.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وتوتنهام | من هنـــا

تطمح مانشستر سيتي، الحامل للقب، لاستعادة نغمة الانتصارات بعد غيابها في الجولتين الأخيرتين. فقد أهدر تقدمه خلال مباراتيه ضد تشيلسي وليفربول، حيث تعادل معهما بنتيجة 4-4 و1-1 على التوالي.

تسعى توتنهام هوتسبير، من ناحية أخرى، إلى تحقيق نجاح إيجابي بعد أن تعرض لثلاث هزائم متتالية أدت إلى فقدانه لصدارة الترتيب وتراجعه إلى المركز السادس.

وبعد أن بدأ الموسم بشكل مذهل، حيث حقق 8 انتصارات وتعادل في 10 مباريات الأولى في البطولة، تراجعت نتائج فريق توتنهام بشكل غير متوقع، بعدما خسر في آخر 3 مباريات له ضد تشيلسي وولفرهامبتون وأستون فيلا.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتوتنهام قبل قمة الدوري الإنجليزي

في هذا السياق، سنستعرض لكم تاريخ المواجهات بين مانشستر سيتي وتوتنهام قبل مباراتهما القادمة في الدوري الإنجليزي، وذلك بالتفصيل التالي:

ستشهد المباراة المقبلة بين مانشستر سيتي وتوتنهام عقبة الـ 133 في سلسلة المواجهات بينهما في تاريخ مبارياتهما في جميع البطولات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي وتوتنهام | من هنـــا

وتواجه الفريقان في 132 لقاء، حقق فيها مانشستر سيتي الانتصار في 50 مباراة، بينما حقق فريق توتنهام هوتسبير الانتصار في 55 مواجهة، وانتهت 27 مباراة بالتعادل.

وخلال هذه المباريات، سجّل لاعبو فريق مانشستر سيتي 205 أهداف، في حين تلقَّى فريقهم 181 هدفًا من لاعبي توتنهام.

في الدوري الإنجليزي، تلاقى الفريقان في 52 مباراة، حقق خلالها فريق مانشستر سيتي الانتصار في 17 مباراة، في حين فاز فريق توتنهام هوتسبير في 28 مباراة، وتعادلا في 7 مباريات.

خلال الألعاب السابقة، سجل لاعبو فريق مانشستر سيتي 74 هدفًا، وتلقت شباكهم أيضًا 74 هدفًا من لاعبي فريق توتنهام.

في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2022-2023، انتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز توتنهام هوتسبير دون أي أهداف.

تشكيل مان سيتي الرسمي أمام توتنهام

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة توتنهام، فى السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب "الاتحاد" في قمة الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مان سيتي يلا شوت اليوم

تشكيل توتنهام الرسمي أمام مان سيتي