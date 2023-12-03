الإمارات وكازاخستان تتعاونان لتطوير مشروع طاقة رياح بقدرة 1 جيجاوات

وقعت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان اتفاقية للتعاون في تطوير قطاع الطاقة المتجددة بكازاخستان، وذلك من خلال تطوير محطة لطاقة الرياح واسعة النطاق بقدرة 1 جيجاوات.

وتم توقيع الاتفاقية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، ووزارة الطاقة في كازاخستان وذلك خلال مراسم أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليًا في مدينة إكسبو دبي.

كما تم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، التي ستقود المشروع، وشركتي "دبليو سولار"، و"كازاك غرين باور"، وصندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان، لتطوير مشروع طاقة رياح بقدرة 1 جيجاواط، بما يسهم في تسريع التحول في قطاع الطاقة بكازاخستان، ودعم طموحها بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لتمثل 15٪ من إمدادات الطاقة بحلول عام 2030، وإلى 50٪ بحلول عام 2050، وصولًا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وتستثمر شركة "مصدر" الإماراتية في محفظة مشاريع طاقة متجددة يفوق إجمالي قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، وتتطلع إلى إنتاج ما لا يقل عن 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة ومليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.