استئناف المحادثات الاقتصادية رفيعة المستوى بين سيول وطوكيو الشهر الجاري

تعتزم كوريا الجنوبية واليابان استئناف المحادثات الاقتصادية رفيعة المستوى في وقت لاحق من الشهر الجاري، في خطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولتان بهدف تحسين العلاقات بينهما.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد اتفقا خلال قمة عقدت في فيلنيوس بليتوانيا في يوليو الماضي، على استئناف المحادثات الاقتصادية، وأكدا التزامهما في قمتين لاحقتين في أغسطس والشهر الماضي.

وتم إطلاق المنتدى لأول مرة في عام 1999، وتم عقده بالتناوب في كوريا الجنوبية واليابان قبل تعليقه بعد الجلسة الرابعة عشرة في طوكيو في يناير 2016 نتيجة التوترات بين البلدين.

وتوصلت الدولتان يوم الجمعة إلى اتفاق مبادلة عملات بقيمة 10 مليارات دولار بعد ثماني سنوات من انتهاء الاتفاق السابق.