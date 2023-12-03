ads

استئناف المحادثات الاقتصادية رفيعة المستوى بين سيول وطوكيو الشهر الجاري

الاقتصاد
بوابة الفجر

تعتزم كوريا الجنوبية واليابان استئناف المحادثات الاقتصادية رفيعة المستوى في وقت لاحق من الشهر الجاري، في خطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولتان بهدف تحسين العلاقات بينهما.

 

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد اتفقا خلال قمة عقدت في فيلنيوس بليتوانيا في يوليو الماضي، على استئناف المحادثات الاقتصادية، وأكدا التزامهما في قمتين لاحقتين في أغسطس والشهر الماضي.

 

وتم إطلاق المنتدى لأول مرة في عام 1999، وتم عقده بالتناوب في كوريا الجنوبية واليابان قبل تعليقه بعد الجلسة الرابعة عشرة في طوكيو في يناير 2016 نتيجة التوترات بين البلدين.

 

وتوصلت الدولتان يوم الجمعة إلى اتفاق مبادلة عملات بقيمة 10 مليارات دولار بعد ثماني سنوات من انتهاء الاتفاق السابق.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

بـ"رباعية نظيفة".. الزمالك يفوز على أكاديمية سوار ويتربع على عرش مجموعة الكونفدرالية الأفريقية

أهداف مباراة الزمالك وأكاديمية سوار اليوم 03-12-2023 في الكونفدرالية الأفريقية

انتهت.. بفوز تاريخي (4-0) | شاهد أهداف الزمالك أمام سوار الغيني يلا شوت | تويتر اليوم live zamalek

مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | دوري أبطال آسيا

الآن ( 3 - 0 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت بدون تـقطيع اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

مشاهدة الهلال تويتر اليوم.. بث مباشر (1-0) الهلال ونساجي مازندران اليوم دوري أبطال آسيا دون تقطيع جودة HD

عاجل| الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدا.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار

بنتيجة (0:1) تويتر اليوم HD.. مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر رابط سريع في دوري أبطال آسيا