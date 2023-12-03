بنك الاستثمار الأوروبي يقرض رواندا 100 مليون يورو لمواجهة تغير المناخ

قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا لبنك "كيجالي" في رواندا بقيمة 100 مليون يورو، لدعم المزارعين ومساعدتهم على تحمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتجارية لتغير المناخ بشكل أفضل في إطار مبادرة تمويل المناخ الجديدة.

وأوضح البنك أن القرض يوفر دفعة كبيرة لأصحاب الحيازات الصغيرة والشركات التي تعتمد على الزراعة المعرضة لتحديات تغير المناخ في جميع أنحاء رواندا، حيث سيتمكن المزارعون وشركات الأعمال الزراعية والتعاونيات الزراعية من الحصول على 100 مليون يورو من التمويل الجديد، بما يسهم في معالجة القيود الائتمانية طويلة الأمد التي تعيق استثمار القطاع الخاص في الزراعة من خلال تسهيل الوصول إلى قروض مخصصة طويلة الأجل.

واعتبر البنك أن القرض يمثل أول خطة لتمويل الأعمال في رواندا للصمود أما تغير المناخ، وأكبر دعم على الإطلاق من بنك الاستثمار الأوروبي لاستثمارات القطاع الخاص في البلاد.