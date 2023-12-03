حماية المستهلك الأردني يدعو المتسوقين لشراء المنتجات المحلية والعربية

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية المواطنين إلى شراء المنتجات المحلية والعربية دعما لها ولما تتمتع به من جودة عالية تضاهي وتنافس السلع الاجنبية لا سيما وإنه ا تباع بأسعار معتدلة مقارنة بالسلع الاجنبية التي تباع بأسعار مرتفعة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تحتم علينا الابتعاد قدر الامكان عن السلع الاجنبية إذا توفر البديل المحلي والعربي ذات السعر المعتدل، مؤكدا أن البدائل متوفرة في الاسواق خاصة السلع التموينية والغذائية وكذلك المستلزمات الطبية والصحية.

ودعا عبيدات التجار إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اغلب المواطنين والاكتفاء بهامش ربح معقول ومنصف لكافة اطراف العملية التبادلية، مشيرا إلى خفض أسعار السلع سيكون حافزا لتنشيط حركة السوق وزيدة المبيعات التي تنعكس زيادة في الأرباح.