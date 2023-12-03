"صندوق أوبك" يدعم حلول الطاقة الخضراء في دول غرب إفريقيا

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك" على تقديم قرض بقيمة 50 مليون يورو لبنك تنمية غرب إفريقيا "BOAD" لدعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمشاريع الخضراء في البلدان الأعضاء بالاتحاد النقدي لغرب إفريقيا "WAEMU".

وعبر الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، عن سعادته بتوسيع التعاون مع بنك تنمية غرب إفريقيا ولفت إلى توفير التمويل للشركات المحلية وتعزيز حلول الطاقة الخضراء لدعم مصادر أرخص وأكثر نظافة لتوليد الكهرباء.

وأوضح البيان أن البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا وهي، بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، ستستفيد جميعها من القروض الفرعية التي يوفرها بنك تنمية غرب إفريقيا.

وأكد صندوق أوبك استمرار التزامه بالمساهمة في تحقيق النمو والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، وتعزيز حلول الطاقة الخضراء، وتمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية.