بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.. حملة مواطن تنظم مؤتمرا للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم السيسي

نظمت حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة جنوب سيناء، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتأييده لفترة رئاسية جديدة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور أبناء وعواقل ومشايخ المحافظة، وبمشاركة قيادات وأعضاء الحملة والقيادات السياسية المحافظة، وذلك بمركز التدريب والتأهيل بمدينة الطور.

وقال كامل الهنداوي، منسق حملة مواطن بمحافظة جنوب سيناء، إن الحملة منذ تدشينها في المحافظة وهي تعمل على نشر الوعي والتواصل الدائم مع أهالينا بكل مدن ومراكز المحافظة، من أجل التخفيف عليهم ومساعدتهم، مشيرا إلى تواجد أعضاء الحملة مع الشباب وكبار السن والسيدات، لتعريفهم بانجازات الدولة المصرية ضمن مبادرة "طرق الأبواب" التي أطلقتها الحملة على مستوى الجمهورية، لرفع حالة الوعي والتعريف بأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري.

فيما قال عبد السلام حامد، نائب منسق الحملة بمحافظة جنوب سيناء، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، يعد من الواجب والوفاء لرجل تحمل الكثير من أجل بناء وطنه، وأعاد تماسك مؤسسات الدولة، ووهب نفسه لخدمة مصر وأهلها، فضلا عن أنه رجل المرحلة ويستحق أن يستكمل بناء الجمهورية الجديدة، التي عمل عليها منذ توليه الحكم، بتمكين الشباب والمرأة بالاستعانة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية وبرجال مصر الشرفاء.