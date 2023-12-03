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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسوار في الكونفدرالية الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسوار في الكونفدرالية الأفريق

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الأفريقية،يقدم موقع الفجر بخدمة البث المباشر لأحداث مباراة الزمالك وسوار الغيني، خلال المواجهة التي تقام بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد سوار الغيني اليوم في الكونفدرالية

بث مباشر مشاهدة الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية، حيث تقام على على ملعب ستاد السلام بالقاهرة، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد سوار الغيني بث مباشر

يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية، من خلال شبكة قنوات بين سبورت القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

لـ مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر، يجب إتباع الخطوات الآتية:

- فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التلفزيون من زر البث.

- يجب توصل «إريال» استقبال البث الأرضي بشاشة التلفزيون.

- لتنزيل القناة يرجى الضغط على زر الإعدادات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

- ثم الضغط على زر القنوات.

- عمل توليف إعداد القناة.

- الضغط على توليف تلقائي.

- اختيار البحث الرقمي.

- إدخال سجل التردد UHF32.

- سيتم تشغيل القناة تلقائيًا.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مباراة سوار

1- الزمالك 3 نقاط.

2- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط.

4- أكاديمية سوار دون نقاط.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سوار الغيني في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسوار | من هنــــا

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيلة اكاديمية سوار

حراسة المرمىشيخو ديانج
خط الدفاعموسى كامارا أودي - عبد الرحمن كمارا - محمد إنيستا تورى - عثمان بابا كونتى
خط الوسطإبراهيما ديكو سيلا - أبو بكر ياتوس ياتارا - جبريل كاتي سيلا - أبو بكر كونتي
خط الهجومنابي بنجوره - محمد كمارا

من هو معلق مباراة الزمالك ضد أكاديمية سوار؟

أما بالنسبة للمعلق الذي سيتولى تعليق مباراة الزمالك ضد سوار في كأس الكونفدرالية 2023/2024، فقد قامت مجموعة قنوات بين سبورت Bein sports بتكليف المعلق المصري الشهير علي محمد علي لهذه المهمة.

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024  

الجولة الثانية: الزمالك أمام سوار الغيني يوم 3 ديسمبر 2023.

الجولة الثالثة: الزمالك وساجرادا يوم 10 ديسمبر 2023.

الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.

الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024

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