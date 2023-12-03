الآن ( 1 - 0 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

جولة إسبانية بين Atlético Madrid vs Barcelona اليوم، مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، ستتواجه قوتان كرويتان كبيرتان، برشلونة وأتلتيكو مدريد، في مباراة ستكون حاسمة للفريقين في صراعهما على صدارة الليغا. ويحمل كلا الفريقين نفس عدد النقاط، وهي 31 نقطة، ولكن التفوق يميل قليلًا لصالح أتلتيكو مدريد بسبب خوضه مباراة أقل من برشلونة.

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يقوم موقع بوابة الفجر بنقل مباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد 3-11-2023، ضمن جولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

احداث الشوط الاول بين البرسا واتلتيكو مدريد

انتهى الشوط الأول بفوز برشلونة بهدف دون رد على أتلتيكو مدريد في المباراة المقامة في الجولة الخامسة عشر من الدوري، على ملعب لويس كمبانيس الذي يعتبر ملعب الفريق الكتالوني.

تم تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة حتى نجح اللاعب البرتغالي جواو فيلكس في تسجيل هدف التقدم لفريق برشلونة في الدقيقة 28.

في الشوط الأول، تلقى ثلاثة لاعبين من فريق أتليتكو مدريد (فيتسل، خيمينيز، كوكي) بطاقات صفراء.

برشلونة يضرب اتلتيكو مدريد مبكراً

في الدقيقة 30 من المباراة، قدّم رافينيا تمريرة بينية رائعة إلى جواو فيليكس داخل منطقة الجزاء. تمكن فيليكس من استقبال الكرة ببراعة ومن ثم سددها بقوة ودقة من فوق جسد حارس أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، متجاوزًا إياه وإسكانها داخل الشباك. كانت هذه اللحظة مثيرة للإعجاب وعكست مهارة وقوة فيليكس في التعامل مع الكرة وتسجيل الأهداف. هذا الهدف ساهم في تعزيز فرص فريق رافينيا وجواو فيليكس في المباراة.

وتتطلع جميع الفرق إلى الفوز في ليلة شتوية مميزة في الدوري الإسباني، وفريق أتلتيكو مدريد يتصدر المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا بـ ٣١ نقطة.

عدد نقاط أتلتيكو مدريد مساوٍ لعدد نقاط برشلونة، ولكن يتفوق الأتلتيكو بفارق الأهداف، ويأمل برشلونة في تحقيق مركز ثالث والاقتراب من ريال مدريد وجيرونا اللذين يتصدران الترتيب.

بعدما فاز ريال مدريد على غرناطة بنتيجة 2 - 0 وحقق جيرونا الوصيف فوزًا على فالنسيا يوم السبت، ستتطلب مباراة كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد الفوز في مباراتهما مساء يوم الأحد.

برشلونة قد خسر مباراة واحدة فقط هذا الموسم، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب خلف جيرونا وريال مدريد الذي يتصدر الدوري حاليًا بنفس النقاط. يسعى فريق برشلونة بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز إلى تقليص الفارق والاقتراب أكثر من المتصدرين والتنافس على اللقب.

من ناحية أخرى، يواجه أتلتيكو مدريد تحديًا كبيرًا في المباراة وقد تعرض لهزيمتين في هذا الموسم. ومع ذلك، يقدم الفريق مستويات ممتازة وقوية، مما يجعله منافسًا صعبًا في صراع الفرق على المراكز الأولى. الفريق يضم مجموعة قوية من اللاعبين، وتتميز تكتيكاته بالقوة والكفاءة.

اللقاء بين الفريقين من المتوقع أن يكون مثيرًا وممتعًا، حيث يتميز كلا الفريقين بلعب كرة القدم الجميلة والقوية. وسيكون الهدف الرئيسي لكلا الفرق تحقيق الفوز واستعادة الصدارة أو تعزيز موقعهما في سباق الليغا.

سيتلقى المشجعون كل جزء من هذه المباراة المثيرة، وسيشهدون تقنيات ومهارات رائعة من اللاعبين على أرضية الملعب. من المتوقع أن يتجاوز عدد الجماهير الحضورية في الملعب العدة آلاف، لذا يمكن أن تكون التذاكر محدودة وصعبة الحصول عليها.

ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024 ؟

فريق برشلونة يحتضن فريق أتلتيكو مدريد في المباراة المهمة التي ستقام مساء اليوم الأحد 3 ديسمبر الحالي، ضمن جولة الـ15 من الدوري الإسباني 2023/2024. سيقام اللقاء في ملعب "مونتجويك" الذي سيستضيف المباراة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم.

أعلنت رابطة الليجا الإسبانية أنّ مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لعام 2023/2024 ستقام اليوم. ستنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستبدأ المباراة في منتصف الليل. بالنسبة لدول المغرب العربي وهي تونس والجزائر والمغرب، سيبدأ وقت المباراة في الساعة التاسعة مساءً.

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يحتل برشلونة المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري الإسباني 2023/2024 بنقاط 31، ويحتل فريق أتلتيكو مدريد نفس النقاط ولكن في المرتبة الثالثة بفارق الأهداف.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني ؟

بخصوص القنوات المتاحة التي ستنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في موسم 2023/2024 من الدوري الإسباني، سيتم عرض 3 قنوات مختلفة بين القنوات المشفرة والقنوات المفتوحة. بين سبورت القطرية هي واحدة من القنوات المشفرة التي تحتاج إلى اشتراك مدفوع لمشاهدة البث المباشر للمباراة في دول الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. أما القنوات المفتوحة فهي متاحة مجانًا عبر أقمار غير النايل سات. وهناك جدول يوضح الترددات لمشاهدة المباراة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد مباشرة اليوم.

تُنقل المباريات مباشرة وحصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صاحبة حقوق البث الحصري والمباشر لكل مباريات الدوري الإسباني 2024.

تردد beIN Sports 1 hd تردد قناة IRIB Tv 3 تردد قناة SPORT 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة

معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

أسندت إدارة قناة beIN Sports 1 hd، مهمة التعليق على مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024 إلى المعلق الشهير خليل البلوشي.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024 ؟

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يتوقع أن يكون تشكيل برشلونة اليوم، لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023/2024 مكون من:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا. خط الدفاع أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي. خط الوسط أوريول روميو - فرينكي دي يونج - بيدري. خط الهجوم: جواو كانسيلو - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

يأتي تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع، لمباراة برشلونة اليوم في الدوري الإسباني موسم 2023/2024 مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك. يان أوبلاك. خط الدفاع ماريو هيرموسو - أكسيل فيتسل - خوسيه ماريا خيمينيز - ناهويل مولينا. خط الوسط رودريجو ريكيلمي - كوكي - رودريجو دي بول - ماركوس يورينتي خط الهجوم أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

الفريقان التقوا في 172 مواجهة، وكان برشلونة الأفضل في هذه المباريات، حيث حقق الفوز في 78 مباراة وتلقى الهزيمة في 52، وانتهت 42 مواجهة بالتعادل.

شهدت مرمى أتلتيكو مدريد 328 هدفًا، في حين سكنت الكرة في شباك برشلونة 249 هدفًا في الـ 172 مباراة في الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق، احتل المركز الأول في قائمة هدافي مباريات الفريقين برصيد 26 هدفًا، في حين جاء سيزار ألفاريز في المركز الثاني برصيد 14 هدفًا.

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من المهم أن نذكر أن برشلونة فاز في آخر ثلاث مباريات أمام ريال مدريد في الدوري، حيث حقق الفوز بنتيجة (4-2) في يوم 6 فبراير 2022، و(1-0) في يوم 8 يناير 2023، بالإضافة إلى الفوز بنتيجة (1-0) في يوم 23 أبريل 2023.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد

في التصنيف الحالي للدوري الإسباني، يحتل كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد المركز الأول بنقاط 31. يتفوق أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف على برشلونة الذي يحتل المركز الرابع.

يحتل ريال مدريد المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني بإجمالي 38 نقطة، وهو متساوٍ مع جيرونا الفريق الثاني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | من هنــــا

في سياق آخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه حقق أرباحًا بقيمة مليون يورو من خلال بيع أجزاء من العشب الذي يغطي الملعب التاريخي "كامب نو" والمُزيَّن بقطع من الألماس.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا على موقعه الرسمي أعلن فيه أنه حقق أرباحًا تجاوزت المليون يورو، من خلال بيع المنتجات المتاحة لأعضاء ومشجعي النادي.

وأشار "النادي وجد طريقة لزيادة الإيرادات من خلال المنتجات المرتبطة بقيمة عاطفية لمشجعي برشلونة"، وقد تاحت الفرصة لجميع محبي الفريق لشراء هذه الهدايا التذكارية.

تشكيل برشلونة الرسمي ضد اتلتيكو مدريد

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي ضد برشلونة