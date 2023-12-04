مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان | من هنــــا - (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون  تقطيع)

يستضيف نادي الاتحاد السعودي نادي سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم الإثنين وتأتي مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2023-24.

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مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

يلعب الاتحاد المباراة اليوم في صراع على صدارة قمة المجموعة والبقاء في المركز الأول بينما يدخل فريق سباهان أصفهان المباراة من أجل تحقيق الفوز خلال هذه المباراة لتعزيز فرصة كأول مجموعة وليس الوصيف.

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موعد مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

تقام مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب الملك عبد العزيز وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2023-24.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

تذاع مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports AFC 2.

عودة أحمد حجازي للمشاركة مع الاتحاد اليوم

يعود الدولي المصري أحمد حجازي للمشاركة اليوم مع فريقه الاتحاد في مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان وذلك بعد غياب فترة طويلة بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.

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إصابة مهاجم فريق الاتحاد كريم بنزيما

ومن المتوقع أن يغيب عن الاتحاد اليوم مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الخليج الأخيرة في مسابقة الدوري السعودي روشن.