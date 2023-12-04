بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

جولة آسيوية مع Nassaji Mazandaran - Al Hilal اليوم، مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر اليوم في أبطال آسيا، وفي ختام مشوارهما بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا لموسم 2023- 2024، سيستضيف نادي الهلال السعودي نساجي مازندران الإيراني. ويأتي هذا اللقاء ضمن المنافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا أندية نافابخور الأوزبيكي ومومباي الهندي، بالإضافة إلى نساجي بطل إيران.

يحتل الهلال المرتبة الأولى في المجموعة الرابعة بفوزه بـ 13 نقطة، مما يؤكد تأهله للدور الـ 16 من بطولة آسيا. بينما يحتل فريق نساجي المركز الثالث بـ 6 نقاط. يبدو أن الزعيم مستعد جيدًا لمباراة اليوم، فهو يظهر في طراز جيد وروح معنوية مرتفعة، بعد أن فاز على النصر بثلاثة أهداف مذهلة في مباراة قمة في الدوري السعودي قبل عدة أيام.

ستتمكن الفريق الزعيم من الفوز على فريق نساجي في إيران في المباراة الثانية من مرحلة المجموعات بنتيجة 3-0. سجل ميتروفيتش هدفا وحيدا في الدقيقة 17 من رأسية بعد تمريرة رائعة من اللاعب محمد البريك. في الشوط الثاني، سجل اللاعب البرازيلي المميز نيمار الهدف الثاني لفريق الهلال بعد 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة نساجي. ثم سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة 92.

تأهل "الموج الأزرق" كمتصدر لمجموعته إلى دور الـ 16، وبسبب تقارب المباريات الكبيرة، يتوقع أن يستند جورجي جيسوس على كثير من الاحتياطيين.

متي موعد مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران الإيراني اليوم في دوري أبطال أسيا ؟

من المقرر أن يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد، المعروف أيضًا بملعب الملز في الرياض، مباراة مثيرة في الجولة الأخيرة لمجموعة 4 من دوري المجموعات. ستنطلق المباراة مساء اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ستكون المنافسة شرسة بين الفرق المشاركة، والجماهير في انتظار مشاهدة عروض كرة القدم الرائعة وتسجيل الأهداف المثيرة. استعدوا للمتعة والتشويق في هذه المواجهة الحاسمة.

مباراة الهلال ضد نساجي تأتي بعد فوز الهلال في ديربي الرياض على النصر بنتيجة 3-0، مما يعزز حالة المعنويات الإيجابية للاعبين. وقد يستفيد الهلال من هذه المباراة لتجربة خطط جديدة وإشراك لاعبين شباب، حيث أن نساجي لا يمتلك أي فرصة للتأهل في المسابقة.

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يمكن أن تكون هذه المواجهة فرصة جيدة لتطوير المستوى وتجهيز اللاعبين للتحديات القادمة. بالنسبة للمشجعين، فإنهم سيتابعون المباراة في ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض، والتي ستجرى في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024؟

مباراة الهلال ونساجي في كأس الكونفدرالية ستكون منقولة عبر العديد من القنوات في المنطقة. في السعودية، يمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD المشفرة. أما في بقية دول الشرق الأوسط باستثناء الإمارات، يمكن متابعتها عبر قناة beIN Sports AFC HD 1 وقناة الكأس القطرية التاسعة. بالنسبة للإمارات، ستكون المباراة منقولة عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 2 وقناة Dubai Sports Asia 2 HD. ستتيح هذه القنوات للمشجعين في مختلف المناطق فرصة متابعة المباراة المثيرة بين الهلال ونساجي ودعم فريقهم المفضل.

يمكنك متابعة مباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024 من خلال جميع الأقمار العربية الصناعية المتاحة، وستكون قناة SSC متاحة فقط على القمر الصناعي عرب سات، بينما ستتوفر قناة بي إن سبورت آسيا على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات. أما قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا ودبي الرياضية آسيا، فستكون متاحتين حصريًا عبر تطبيق STARZPLAY.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم

وفيما يلي ترددات قناة الرابعة العراقية المفتوحة وقناة بين سبورت AFC وقناة SSC HD 1 لمشاهدة مباراة الهلال اليوم.

تردد قناة SSC Sports

نايل سات عرب سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطا: 6/5 التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد beIN Sports AFC

نايل سات سهيل سات التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2\3. التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2\3.

تردد القناة الرابعة العراقية

نايل سات التردد: 11678

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمى محمد العويس. خط الدفاع سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني. خط الوسط روبن نيفيز - سلمان الفرج - ميشيل ديلغادو - نيمار - سالم الدوسري. الهجوم ألكسندر ميتروفيتش.

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024؟

يتاح بث مباشر لمباراة الهلال ونساجي مازندران عبر عدة وسائل مختلفة. يمكنك متابعة المباراة عن طريق تطبيق "تود" وخدمة "بي إن كونكت"، حيث يتم توفير البث المباشر عبر هاتين الخدمتين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة المباراة من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية لخدمة "شاهد VIP". ستتمكن من متابعة اللقاء عبر تلك الخدمة بعد الاشتراك فيها.

أيضًا، ستتم نقل المباراة من خلال تطبيق "Starzplay"، حيث يمكنك مشاهدة اللقاء عبر هذا التطبيق أيضًا.

الهلال يسعي للمحافظة على سلسلة انتصاراته أمام ناساجي

يسعى الهلال الناجح بفوزه الملفت على النصر الشقيق بثلاثة أهداف نظيفة في البطولة المحلية، لتحقيق انتصار جديد عندما يحتضن نساجي مازندران الإيراني، يوم الاثنين، في اختتام مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

في الجولة الماضية، نجح الهلال في التأهل وتصدر المجموعة بعد فوزه على نافباخور الأوزبكي 2-0. المباراة ليست ذات أهمية حيث أن النتيجة قد تحققت بالفعل، ولكن الفريق بالتأكيد لن يفقد النقاط وسيعمل على استمرار سلسلة انتصاراته الطويلة في جميع البطولات التي يشارك بها، والتي لم يتلقى فيها أي خسارة.

الهلال يتصدر الجدول برصيد 13 نقطة، في حين يحتل نساجي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

صاحب الهلال يتقدم بشكل مميز في جميع البطولات حيث لم يتعرض للهزيمة في 22 مباراة متتالية، ويتطلع لتحقيق فوز جديد، وهو مرشح بسهولة لذلك حيث يعتزم المدرب البرتغالي جيسوس إراحة بعض القوام الأساسية ومنح الفرصة للبدلاء لتجهيزهم للمباريات القادمة.

الهلال السعودي يواجه فريق نساجي الإيراني في مباراة سهلة ضمن بطولة آسيا

بعد أربع مباريات فاز الهلال السعودي وتعادل في مباراة واحدة، وبهذا تصدر المجموعة بثلاث عشرة نقطة، مما جعله يتأهل لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا. بينما يحتل نساجي الإيراني المركز الثالث في ترتيب المجموعة بستة نقاط.

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تعتبر المباراة نجاحًا لفريق الهلال الذي يمتلك الملعب ويستضيف الجمهور، بعد تأكيده التأهل في المركز الأول مع فريق نافباخور الأوزبكي الذي احتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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عند خروجه من دور المجموعات، يسعى الفريق الإيراني للنساجي إلى تحقيق أداء رائع واستعادة الانتقام من الفريق السعودي الذي هزمه بثلاثة أهداف دون رد.

يعيش الهلال أوقات سعيدة بعد أن حقق الفوز على منافسه النصر بثلاثة أهداف لا شيء في دربي الرياض وتصدر جدول الدوري السعودي للمحترفين ب41 نقطة وبفارق سبع نقاط عن النصر الوصيف.