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"مواطن" تهنئ المصريين في الخارج بالمشاركة المشرفة.. وتشكر منسقي الحملة على الجهد المبذول خلال أيام الانتخابات

الفجر السياسي
شعار حملة مواطن
شعار حملة مواطن

هنأت حملة مواطن لدعم مصر، المصريين في الخارج، على حضورهم وخروجهم المشرف، خلال الأيام الثلاثة المحددة للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج، والمظاهر الاحتفالية المبهجة، وإحساسهم بالمسؤولية رغم المعاناة من بعد المسافات والأحوال الجوية الصعبة في عدد من الدول.

كما وجه محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن، خالص الشكر إلى نصر مطر، منسق عام الخارج، وكل منسقي الحملة على مستوى ال121 دولة والمنسقين في الولايات والمدن الكبرى، على ما بذلوه من جهد خلال فترة التصويت، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الناخبين أو الوصول إلى لجان الاقتراع، ورسم صور تليق بهم وباسم مصر، وإيصال رسالة واضحة للعالم أن المصريين في الخارج هم خير سفراء للوطن ويعلمون جيدا أهمية مشاركتهم في الانتخابات ودورهم في حماية الأمن القومي لدولتهم وكذلك الحفاظ على الاستقرار، وقف أي عمليات فتنة أو تشويه تقوم بها  أي أطراف تحاول عرقلة بناء مصر ونهوضها على كافة المستويات داخليا وخارجيا.

وأضاف فاروق، أن منسقي وأعضاء الحملة بالخارج، كانوا يواصلون الليل بالنهار من أجل إظهار صور تليق بمصر ورسم مشهد حضاري يعبر عن قيمة وتاريخ الدولة المصرية، بالإضافة إلى قيامهم بمد غرفة العمليات بكل الصور والفيديوهات والمشاركات من السفارات والقنصليات، والحضور المشرف من أبناء مصر في الخارج.

المصريين في الخارج حملة مواطن انتخابات الرئاسة2024 محمد فاروق تصويت المصريين في الخارج الفجر
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