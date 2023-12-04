بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

كورة لايف بـدون تقطيع الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران ( 0 - 0 ) يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

بث مباشر
بث مباشر مشاهدة مباراة
بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران يلا شوت اليوم

كورة لايف بـدون تقطيع الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا، يستضيف الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد نظيره نساجي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

تتجه أضواء ملعب الملك فهد الدولي إلى مباراة مثيرة تجمع بين نادي الهلال السعودي وفريق نساجي مازندران الإيراني في ختام مشوارهما بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024. يأتي هذا اللقاء ضمن المنافسات الشرسة التي تجمع الفرق في المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا نافباخور نامانجان ومومباي سيتي.

يدخل فريق الهلال السعودي اللقاء في المركز المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث ضمن بطل السعودية الصعود إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أسيا، في الوقت الذي يحتل فيه فريق نساجي مازندران الإيراني المركز الثالث بالترتيب برصيد 6 نقاط.

ويسعى فريق الهلال السعودي إلى الفوز في مباراة اليوم على نظيره نساجي مازندران، من أجل تأكيد صدارته للمجموعة، بعد تأكد تأهله للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أسيا، في الوقت الذي يسعى ممثل إيران بظهوره بشكل مشرف بعد تأكد عدم صعوده لدور الستة عشر من البطولة.

حقق الهلال تألقًا لافتًا في هذه البطولة، حيث يتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، وسبق له الصعود إلى دور الستة عشر بتألقه في المباريات السابقة. وفي المقابل، يحتل نافباخور المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويتأهل هو الآخر للدور القادم.

تبحثون عن عذر للهروب".. رئيس نساجي مازندران يستفز الهلال برسالة صادمة! | العربية Goal.com
بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

على الجانب الآخر، يتواجد نساجي مازندران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، حيث ودع البطولة بعد مسيرة متقلبة. ويختتم مومباي سيتي مشاركته في المجموعة دون نقاط، حيث لم يحقق أي فوز خلال مشواره.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024؟

بمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024 من خلال الأقمار العربية الصناعية جميعًا.

ستجد SSC على عرب سات فقط، فيما تتاح بي إن سبورت آسيا على سهيل سات ونايل سات، أما قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا ودبي الرياضية آسيا، فمتاحتين فقط عبر تطبيق STARZPLAY.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي

القناةالقمرالترددالترميزالتصحيح
SSC1 HDعرب سات12380 أفقي275003/4
beIN SPORTS AFC 1نايل سات12245 عامودي275002/3
سهيل سات11585 عامودي275002/3
الكأس 9سهيل سات10770 أفقي275003/4

ويحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة حيث ضمن التأهل لدور الـ16 في البطولة الآسيوية، بينما يحتل فريق نساجي المركز الثالث برصيد 6 نقاط. وأيضا يدخل الزعيم مباراة اليوم، في أفضل صورة، وروح معنوية عالية، بعد أن استطاع اكتساح النصر بثلاثية ولا أروع، في قمة الدوري السعودي قبل أيام قليلة.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ونساجي مازندران | من هنا

وسيدخل الهلال المباراة بأفضل حالة معنوية ممكنة بعد الفوز على الديربي 3-0 على النصر، ومعها الابتعاد بصدارة الدوري السعودي، وقد تكون مباراة نساجي الذي لا يمتلك أي حظوظ في المسابقة، فرصة مواتية لتجريب خطط جديدة ولاعبين شباب.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ونساجي مازندران | من هنا

ضمن "الموج الأزرق" تأهله إلى دور الـ 16 كمتصدر لمجموعته، وفي ظل تلاحم المباريات الهائل فمن المتوقع أن يعتمد جورجي جيسوس على العديد من اللاعبين البدلاء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران الإيراني في دوري أبطال آسيا؟

تذاع مباراة الهلال السعودي ضد نادي نساجي مازندران الإيراني، في ختام دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، عبر قنوات SSC وBein Sports وقنوات الكأس القطرية.
بث مباشر مباراة الهلال مباراة الهلال بث مباشر مباراة الهلال و نساجي مازندران بث مباشر بث مباشر الان مباراة الهلال ونساجي مازاندران اليوم مباراة الهلال ونساجي مازاندران اليوم بث مباشر بث مباشر مباريات اليوم يلا شوت كورة اون لاين كورة لايف بث مباشر مباريات اليوم كورة لايف كورة اون لاين يلا شوت مباشر مباراة الهلال ونساجي مازاندران اليوم بث مباشر مباراة الهلال و نساجي اليوم بث مباشر مباراة الهلال و نساجي مباراة الهلال مباشر بث مباشر مباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم بث مباشر مباراة نساجي مازندران و الهلال اليوم بث مباشر الهلال مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة نساجي مازندران و الهلال اليوم مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر بث مباشر الهلال ونساجي مازندران يلا شوت بث مباشر الهلال ونساجي مازندران اليوم يلا شوت مباراة الهلال نساجي مازندران الهلال بث مباشر الهلال ونساجي مازندران يلا شوت بث مباشر كورة لايف
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

بـ"رباعية نظيفة".. الزمالك يفوز على أكاديمية سوار ويتربع على عرش مجموعة الكونفدرالية الأفريقية

أهداف مباراة الزمالك وأكاديمية سوار اليوم 03-12-2023 في الكونفدرالية الأفريقية

انتهت.. بفوز تاريخي (4-0) | شاهد أهداف الزمالك أمام سوار الغيني يلا شوت | تويتر اليوم live zamalek

مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | دوري أبطال آسيا

الآن ( 3 - 0 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت بدون تـقطيع اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

مشاهدة الهلال تويتر اليوم.. بث مباشر (1-0) الهلال ونساجي مازندران اليوم دوري أبطال آسيا دون تقطيع جودة HD

بنتيجة (0:1) تويتر اليوم HD.. مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر رابط سريع في دوري أبطال آسيا

عاجل| الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدا.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار