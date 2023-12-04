كورة لايف بـدون تقطيع الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران ( 0 - 0 ) يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

كورة لايف بـدون تقطيع الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا، يستضيف الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد نظيره نساجي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

تتجه أضواء ملعب الملك فهد الدولي إلى مباراة مثيرة تجمع بين نادي الهلال السعودي وفريق نساجي مازندران الإيراني في ختام مشوارهما بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024. يأتي هذا اللقاء ضمن المنافسات الشرسة التي تجمع الفرق في المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا نافباخور نامانجان ومومباي سيتي.

يدخل فريق الهلال السعودي اللقاء في المركز المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث ضمن بطل السعودية الصعود إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أسيا، في الوقت الذي يحتل فيه فريق نساجي مازندران الإيراني المركز الثالث بالترتيب برصيد 6 نقاط.

ويسعى فريق الهلال السعودي إلى الفوز في مباراة اليوم على نظيره نساجي مازندران، من أجل تأكيد صدارته للمجموعة، بعد تأكد تأهله للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أسيا، في الوقت الذي يسعى ممثل إيران بظهوره بشكل مشرف بعد تأكد عدم صعوده لدور الستة عشر من البطولة.

حقق الهلال تألقًا لافتًا في هذه البطولة، حيث يتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، وسبق له الصعود إلى دور الستة عشر بتألقه في المباريات السابقة. وفي المقابل، يحتل نافباخور المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويتأهل هو الآخر للدور القادم.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

على الجانب الآخر، يتواجد نساجي مازندران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، حيث ودع البطولة بعد مسيرة متقلبة. ويختتم مومباي سيتي مشاركته في المجموعة دون نقاط، حيث لم يحقق أي فوز خلال مشواره.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024؟

بمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024 من خلال الأقمار العربية الصناعية جميعًا.

ستجد SSC على عرب سات فقط، فيما تتاح بي إن سبورت آسيا على سهيل سات ونايل سات، أما قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا ودبي الرياضية آسيا، فمتاحتين فقط عبر تطبيق STARZPLAY.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN SPORTS AFC 1 نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 11585 عامودي 27500 2/3 الكأس 9 سهيل سات 10770 أفقي 27500 3/4

ويحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة حيث ضمن التأهل لدور الـ16 في البطولة الآسيوية، بينما يحتل فريق نساجي المركز الثالث برصيد 6 نقاط. وأيضا يدخل الزعيم مباراة اليوم، في أفضل صورة، وروح معنوية عالية، بعد أن استطاع اكتساح النصر بثلاثية ولا أروع، في قمة الدوري السعودي قبل أيام قليلة.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ونساجي مازندران | من هنا

وسيدخل الهلال المباراة بأفضل حالة معنوية ممكنة بعد الفوز على الديربي 3-0 على النصر، ومعها الابتعاد بصدارة الدوري السعودي، وقد تكون مباراة نساجي الذي لا يمتلك أي حظوظ في المسابقة، فرصة مواتية لتجريب خطط جديدة ولاعبين شباب.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ونساجي مازندران | من هنا

ضمن "الموج الأزرق" تأهله إلى دور الـ 16 كمتصدر لمجموعته، وفي ظل تلاحم المباريات الهائل فمن المتوقع أن يعتمد جورجي جيسوس على العديد من اللاعبين البدلاء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران الإيراني في دوري أبطال آسيا؟

تذاع مباراة الهلال السعودي ضد نادي نساجي مازندران الإيراني، في ختام دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، عبر قنوات SSC وBein Sports وقنوات الكأس القطرية.