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وزير الإسكان يلتقى نظيره العماني لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك

الاقتصاد
بوابة الفجر


فى مستهل زيارته لسلطنة عمان، التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، وذلك لتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة تجربة البلدين فى مجال التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.


ويرافق وزير الإسكان فى زيارته لسلطنة عمان، كل من، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها الواسعة فى مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا فى سلطنة عمان، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على المساعدة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى سلطنة عمان، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.


من جانبه، استعرض الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، جهود وزارته فى مجال التنمية العمرانية، وتنفيذ المشروعات السكنية، بجانب استعراض الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلى لمسقط الكبرى، واستعراض مقترحات المدن المستقبلية المخطط تنفيذها.
 

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