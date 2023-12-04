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الأهلي يرسل كافة الملفات الطبية الخاصة باللاعبين في قائمة المونديال

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

انتهى الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إرسال كافة الملفات الطبية الخاصة باللاعبين المنتظر قيدهم في قائمة كأس العالم للأندية.

الأهلي يرسل كافة الملفات الطبية الخاصة باللاعبين في قائمة المونديال

وحرص الجهاز الطبي بالفترة الماضية، على مراجعة دقيقة لكافة الملفات الطبية الخاصة باللاعبين وتم إرسالها إلي اللجنة الطبية داخل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ويشارك النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يبدأ مشواره يوم 15 ديسمبر الجاري في افتتاح مبارياته.

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ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر، مباراته الأولى يوم 15 ديسمبر المقبل، ضد الفائز من أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا واتحاد جدة السعودي منظم البطولة.

وكلف مجلس إدارة النادي، خالد مرتجي أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق في السعودية، على أن تغادر على متن طائرة خاصة يوم 11 ديسمبر الجاري.
 

الأهلي كأس العالم أوكلاند سيتي اتحاد جدة
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