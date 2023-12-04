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حصل على إخلاء سبيله.. حسين الشحات ينفي سب وضرب الشيبي

الفجر الرياضي
حسين الشحات والشيبي
حسين الشحات والشيبي

 

نفى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الاعتداء بالسب والضرب على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، خلال مثوله أمام النيابة العامة، اليوم، الاثنين، للتحقيق معه بسبب تلك الواقعة.

والتقطت عدسات الكاميرات الشحات خلال اعتدائه بالضرب على الشيبي، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، في نهاية الموسم الماضي بمسابقة الدوري الممتاز.

وأخلت النيابة العامة، سبيل حسين الشحات، اليوم، الاثنين، على ذمة القضية بعدما أنكر الاعتداء على محمد الشيبي، وطلب شهادة عدد من لاعبي الأهلي وهم محمود كهربا ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر رغم عدم حضورهم للواقعة طبقا لما أظهرته الكاميرات التي التقطت الواقعة.

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وحضر الشحات اليوم التحقيقات في النيابة العامة في قضية الشيبي، وتواجد الشحات بصحبة محاميه أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب الذي يسانده في القضية المرفوعة من جانب المغربي محمد الشيبي.

وقال الشحات لجهات التحقيق إنه لم يوجه أي شتائم للاعب بيراميدز، مؤكدا أن ما حدث كان مجرد نرفزة ملعب بسبب ضغوط المنافسة بين الفريقين.

حسين الشحات محمد الشيبي الدوري المصري دوري نايل دوري النيل
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