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صور| بحضور الحملة الرسمية والهريدي.. "حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا لدعم السيسي بالفيوم

الفجر السياسي
بوابة الفجر

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم، بعرض فيلم قصير حول إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة قيادته لمصر، حمايته لمصر من السقوط، والتصدي بالمرصاد لأعدائها.

كما تم عرض أهم كلمات الرئيس خلال فترة رئاسته، وتم عرض أهم مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية، ومشروعات تنمية الثروة السمكية، وكيف تصدت مصر لأزمات كبري مثل أزمة كورونا، وكيف وصلت مصر بقيادته إلى بر الأمان، فضلًا إلى دعم مصر لغزة والقوافل التي قدمتها مصر لأهالي غزة.


ورفع  المواطنين الأعلام وقرعوا الطبول، مرددين الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والأغاني الوطنية قبل بدء المؤتمر.

انطلق المؤتمر بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

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