الغرفة التجارية بالدقهلية تنظم ندوة لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب رئيس مجلس الإدارة، اليوم الإثنين، مؤتمرا بعنوان "انزل وشارك" للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها في الداخل يوم 10 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

حاضر فى المؤتمر كل من العقيد إسماعيل معوض منسق مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، والكاتب الصحفى حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ونقيب صحفيى الدقهلية، والنائب إيهاب السلاب.

كما شارك فى المؤتمر كل من المحاسب إيهاب صفوت فودة رئيس نادى الحوار بالمنصورة، والكاتبة الصحفية آمال طرابية، والدكتور مدحت الفيومى نائب أول رئيس الغرفة، والدكتور سامى سلطان نائب رئيس الغرفة، والدكتور حاتم المير أمين صندوق الغرفة.

و المحاسب السيد التهامى سكرتير عام الغرفة، والمهندس أحمد ثروت أمين صندوق مساعد الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة " عصام الديب، أشرف محسن، محمد جاد، أحمد السلاب، أحمد عبد الحميد بنة، أنيس عبدالله، هانى عزام، هشام عبد العزيز "، وعدد من أعضاء الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية، والتى أكد فيها على ضرورة المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية من كافة التجار من منطلق عقد المؤتمر ببيت التجار وهو الغرفة التجارية، وكذلك الحث عبر مشاركة كافة فئات الشعب فى هذا الإستحقاق حتى نبعث للعالم رسالة مضمونها الوعي الكامل للمصريين والتفافهم حول الدولة المصرية ودعم استقرارها، مؤكدا أننا نعيش حاليا الحدث الأهم والأعظم لدى الدولة وهو استحقاق الإنتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى فترة الإستقرار التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة بداية من إنقاذ الوطن من يد خاطفيه والحفاظ على أركان ودعائم الدولة المصرية مرورا بالأحداث الأخيرة التى تحدث فى غزة وموقف القيادة المصرية الثابت والصلب تجاه القضية.