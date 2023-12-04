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بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان اليوم يلا شوت دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان اليوم يلا شوت دوري أبطال آسيا

بث مباشر
مشاهدة مباراة الاتحاد
مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان اليوم يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان اليوم، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة اليوم، حيث يستضيف الاتحاد السعودي ضيفه الإيراني سباهان في مواجهة مثيرة تأتي ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

المواجهة اليوم تعدُّ بصراع ملحمي بين الفريقين على الصدارة في المجموعة الثالثة، حيث يتصدر الاتحاد السعودي الجدول برصيد 12 نقطة. وبينما يتأهب الفريق الإيراني سباهان للمواجهة بتحقيق الانتصار للمحافظة على آماله في التأهل لدور الستة عشر وتحقيق صدارة المجموعة، وذلك برصيد 10 نقاط يحتل به المركز الثاني.

تأتي هذه المواجهة في إطار منافسة قوية تجمع بين الطموحات السعودية والإيرانية، حيث يتطلع الاتحاد لتحقيق الانتصار وتأكيد تفوقه في المجموعة، بينما يسعى سباهان إلى العبور إلى مراحل البطولة الأقوى.

على الرغم من أهمية المباراة للفريقين، إلا أن الجماهير تترقب هذا الصراع الكروي الذي سيكون مثيرًا وحاسمًا في رحلة البحث عن التأهل في هذه البطولة القارية الرفيعة.

رسميا.. الاتحاد الآسيوي يصدر قرارات حاسمة في أزمة مباراة اتحاد جدة وسباهان لإيراني - RT Arabic
بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان اليوم يلا شوت دوري أبطال آسيا

تعد هذه المواجهة فرصة حاسمة للفريقين لإظهار قوتهم وتحقيق التقدم في المنافسة الآسيوية، وستبقى الأنظار متجهة نحو أرض الملعب لمشاهدة هذه اللحظات المثيرة التي ستحدد الفائز بالمجموعة والمتأهل للدور المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة الاتحاد وسباهان ستكون منقولة داخل السعودية عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

وفي الإمارات فقط، ستكون المباراة متاحة عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية، وقناة دبي الرياضية الآسيوية.

أما لمتابعة المباراة من بقية المنطقة العربية، فسيكون ذلك متاحًا فقط عبر قناة beIN Sports AFC 2 HD.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وسباهان من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

كما ستكون المباراة متاحة من خلال المنصة الإعلامية لشبكة بي إن،  تطبيق "تود" أو عبر خدمة "بي إن كونكت" وتطبيق "StarzPlay".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024

بمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا من خلال الأقمار العربية الصناعية.

ستجد SSC على عرب سات فقط، فيما تتاح بي إن سبورت آسيا على سهيل سات ونايل سات.

القناةالقمرالترددالترميزالتصحيح
SSC 1 HDعرب سات12380 أفقي275003/4
beIN Sports AFC 2 HDنايل سات12245 عامودي275002/3
سهيل سات10850 أفقي275002/3

ويلتقي فريق الاتحاد السعودي مع ضيفه سباهان الإيراني، اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان | من هنـــا

وتقام مباراة فريق الاتحاد السعودي ضد سباهان الإيراني، اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، والتي ستشهد صراعًا قويًا بين الفريقين على صدارة المجموعة الثالثة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان | من هنـــا

ويسعى الاتحاد خلال هذه المواجهة إلى الفوز والحفاظ على صدارته للمجموعة الثالثة، إذ يحل بالمركز الأول بـ12 نقطة، في المقابل يطمح الفريق الإيراني إلى الفوز على مستضيفه الاتحاد لضمان تأهله لدور الـ16 وصدارة المجموعة حيث يحل بالمركز الثاني بـ10 نقاط.
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