"هايد بارك" تطرح مراحل جديدة بمحفظة مشروعاتها.. وتحقيق أعلى مبيعات في تاريخها

إنجازات الشركة خلال عام 2023..

حققت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، إنجازات قياسية خلال عام 2023 على جميع الأصعدة سواء طرح مراحل جديدة بمختلف مشروعات الشركة؛ لتلبية الطلب على الوحدات السكنية والموسمية لتحقق أعلى مبيعات في تاريخها تتجاوز حاجز ال 18 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوية مرتفعة، وكذلك على مستوى تنفيذ الأعمال الإنشائية، من خلال إنفاق استثمارات ضخمة لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، ودعم الاقتصاد القومي.

يأتي ذلك تتويجًا لنجاح خطة إدارة شركة هايد بارك العقارية للتطوير، في تنويع محفظة مشروعات الشركة خلال السنوات الماضية لتتواجد في أفضل المواقع بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، وعقد شراكات مع كبرى الشركات وبيوت الخبرة العالمية لوضع أحدث التصميمات التي تلبي تطلعات العملاء المتغيرة، ويتوافر بها خدمات متكاملة.

مبيعات في اقل من 24 ساعة

المهندس أمين سراج



تميزت شركة هايد بارك خلال عام 2023 بطرح 9 مراحل جديدة بمختلف مشروعات الشركة بمتوسط مرحلة كل شهر- وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة- اللافت كذلك أن جميع المراحل لاقت طلبًا مرتفعًا من العملاء لدرجة بيع كل الوحدات في اقل من 24 ساعة من فتح باب الحجز، مما انعكس على تحقيق "هايد بارك" مبيعات تجاوزت ال 18 مليار جنيه خلال العام الجاري مسجلة أعلى مستوى مبيعات في تاريخ الشركة.

واستهلت شركة هايد بارك عام 2023 بطرح مرحلة Grand Park Villas بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، خلال شهر فبراير، وتتميز هذه المرحلة بموقع مميز، حيث تطل على الحديقة المركزية للمشروع، وهي أكبر حديقة من حيث المساحة في القاهرة الجديدة بإجمالي 600 ألف متر مربع، وتتنوع وحداتها البالغ عددها 215 وحدة بين فيلات وتوين هاوس بمساحات متنوعة تناسب متطلبات العملاء المتنوعة، كما تتميز بتصميم عصري وضعته كبرى شركات الاستشارات الهندسية.

واستجابة للطلب الكبير على مشروع "هايد بارك القاهرة الجديدة"، طرحت في شهر أبريل مرحلة Grand Park Residence على مساحة 14.5 ألف متر مربع تضم 120 وحدة سكنية فاخرة تطل على الحديقة المركزية للمشروع، وكذلك على نادي (Ryze) الرياضي، وتتنوع مساحة الوحدات ما بين مساحة 72 مترًا مربعًا مع غرفة نوم واحدة، و113 مترًا مربعًا بغرفتي نوم، و171 مترًا مربعًا مع 3 غرف نوم، وقدمت الشركة أنظمة سداد متنوعة منها سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة مقدم، وتقسيط الباقي على 8 أعوام.

موسم صيفي قياسي



ومع بدء موسم الصيف في شهر مايو، طرحت شركة هايد بارك 3 مراحل متنوعة بمشروع Seashore في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعت كلها خلال 24 ساعة فقط من طرحها للحجز، وذلك نظرًا لتميز المشروع بموقع مميز في الكيلو 210 بطريق رأس الحكمة مما يجعله قريبًا من المحاور والطرق الرئيسية سواء المؤدية إلى القاهرة أو إلى باقي مدن الساحل الشمالي.



كما يتميز مشروع Seashore بتصميم عمراني فريد يعتمد على أسلوب المصاطب بارتفاع 32 متر من سطح البحر، بشكل يسمح لكل الوحدات السكنية أن تكون مطلة على البحر بمسطح 550 متر، بجانب أن بعض الوحدات تطل على البحر وحمامات السباحة أيضًا والتي يصل عددها نحو 25 مسبح كبير داخل المشروع، ووضع المخطط الرئيسي من قبل المكتب الاستشاري العالمي EDSA، والتصميم المعماري من قبل شركة SB Architects Floridالعالمية.

وبدأت أولى طروحات الصيف بمرحلة "Town Islands"، تضم عدد 105 وحدة من التاون هاوس والتوين هاوس بمساحات تتراوح ما بين 168-212 متر مربع تطل معظمها على البحر مباشرة أو على مساحات خضراء ليستمتع السكان بالطبيعة والهدوء خلال إجازة الصيف، وتتميز وحدات بارتفاع 22.5 متر من مستوى سطح البحر مما يعزز رؤية البحر، ويوفر درجة حرارة أقل للسكان، كما تتميز بقربها من كافة الأماكن الترفيهية مثل الكلوب هاوس والمطاعم.

وفي الشهر التالي طرحت شركة هايد بارك Seashore village Penthouses وتضم 202 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 63 حتي 96 متر مربع.

واختتمت "هايد بارك" موسم الصيف بطرح مرحلة Beach Chalet، وتضم عدد 104 وحدة كاملة التشطيب بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 إلى 135 متر مربع، وتتميز هذه المرحلة بأن الوحدات تتمتع بأطلالات على البحر أو حمامات السباحة.



عودة للسكن الأول



وبعد النجاح الكبير لموسم الصيف، استكملت "هايد بارك" طرح مراحل جديدة بمشروعات السكن الأول، وبدأت بطرح مرحلة Water side residence بمشروع جاردن لايكس بغرب القاهرة، وتتميز هذه المرحلة بإطلالة كل الوحدات على البحيرة وامتداد الحديقة المركزية، وصممت العمارات بطريقة توفر اعلى مستوي خصوصية للسكان عن طريق التباعد بين المباني بمسافة تصل إلى 25 متر بين كل عمارة، كما تتميز بتنوع مساحة الوحدات ما بين وحدات غرفة واحدة بمساحة 65-68 متر مربع، وغرفتين بمساحة 106 متر مربع، و3 غرف بمساحة 145 متر مربع، وسيتم تسليم كل الوحدات للعملاء كاملة التشطيب بأعلى مستوى جودة.

وفي شرق القاهرة، طرحت شركة هايد بارك مرحلة Greens Residence خلال شهر أكتوبر، وتضم هذه المرحلة شقق بمساحات تبدأ من 75 متر مربع لتناسب الشباب والمقبلين على الزواج،حتى 160 متر مربع، وتتميز المرحلة بموقع فريد داخل مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة يوفر لكل الوحدات إطلالة على مساحات خضراء واسعة، كما يقع بالقرب من الخدمات الرئيسية للمشروع، حيث يطل مباشرة على نادي "رايز" الرياضي"، وعلى بعد خطوات من الحديقة الرئيسية، والمحلات التجارية الكبرى، وكذلك المدرسة الدولية، مما يوفر للسكان سهولة الوصول لكل الاحتياجات اليومية الرئيسية دون استخدام سيارة.



إنجازات إنشائية



ولم تركز إدارة شركة هايد بارك على تحقيق مبيعات قياسية فقط، بل عملت في الوقت نفسه على تحقيق تقدمًا في مستوى تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحفظة مشروعات الشركة المختلفة، من خلال محورين؛ الأول تنويع آليات التمويل لتوفير سيولة بأقل تكلفة، والثاني التعاقد مع كبرى شركات المقاولات لسرعة تنمية مشروعات الشركة مع الحفاظ على تقديم أعلى جودة.



وانعكست جهود إدارة "هايد بارك" على تحقيق تقدمًا في الأعمال الإنشائية بمشروع "تاوني" بغرب القاهرة لتنجح في الانتهاء من نسبة 85% من المرحلة الأولى للمشروع، ونسبة 35% من المرحلة الثانية، وتجهيز 50 فيلا للتسليم للعملاء خلال الفترة المقبلة إضافة إلى 77 آخرين في مراحل التطوير المختلفة، وذلك من إجمالي 243 فيلا يضمها المشروع.



وفي الساحل الشمالي نجحت "هايد بارك" في تحقيق تقدمًا على مستوى جميع عناصر المشروع بداية من اكتمال إنشاء مستويات المشروع بأكملها، ويبلغ عددها 9 مستويات ترتفع 32 مترًا فوق سطح البحر، وإنجاز نسبة 80% من الأعمال الإنشائية لعدد 88 "كابينة"، ونسبة 90% من الأعمال الخرسانية للنادي المتواجد بالمشروع، ليصبح أقرب للتشغيل خلال الصيف المقبل لخدمة العملاء.