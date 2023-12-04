حملة مواطن بأسوان تنظم ندوة تثقيفية عن دور المرأة في الانتخابات الرئاسية

محافظات
بوابة الفجر

نظمت حملة مواطن بكوم أمبو، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية لعرض أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية للمرأة وممارسة حقها الدستوري، بحضور محمد عبد المنعم منسق محافظة أسوان.

وأوضح "عبد المنعم"، أن ممارسة الحق الدستوري لكل فرد في مصر واجب وطني يجب أن لا نتخلى عنه، لافتًا إلى أهمية دعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق رؤية 2030.

وأكد منسق محافظة أسوان بحملة مواطن، على أن الرئيس السيسي خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية حقق إنجازات يصعب حصرها وعرضها خلال ندوة واحدة بل تحتاج إلى العديد من الأيام لتوضيحها ولا تخفى على المواطنين، مضيفًا أن مساندة الرئيس السيسي بالانتخابات جزء من رد الجميل وحفاظًا على الأمن القومي المصري.

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