حملة مواطن ببورسعيد تعقد اجتماعا للإعداد للانتخابات الرئاسية

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة ببورسعيد برئاسة الإعلامي محمد حجاب اجتماعها التنفيذي للتجهيز والإعداد للانتخابات الرئاسية ومناقشة كافة الأمور قبل الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر العمل بها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الحالي وكان علي جدول الاجتماع تحديد المهام لأعضاء المكتب التنفيذي للحملة وكذا أعضاء الحملة
بما يخص اللجان الانتخابية وكيفية العمل والتنسيق الكامل وتفويض المهام للسادة أعضاء الحملة ورؤساء اللجان ولجان الإعلام ولجان الحشد الشعبي وخلافه من أولويات العملية الانتخابية.
هذا وركز منسق عام الحملة ببورسعيد علي الحشد الجماهيري والشعبي خلال الأيام الثلاثة لنقل صوره مشرفة للعالم علي تلاحم الشعب المصري مع قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي
وفي ذات السياق أكد "محمد فاروق " منسقا عام الحملة علي مستوى الجمهورية علي ضرورة الحشد الشعبي وتوعية المواطنين بالمشاركة الفعالة والتنظيم الجيد داخل وخارج اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بطريقه صحيحة.
كما نوه الإعلامي شريف حليم نائب رئيس الحملة ببورسعيد علي ضرورة توفير وسيلة مواصلات لنقل كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بنقلهم لكافة لجان المحافظة في رسالة وفاء لدورهم الوطني وللتخفيف عن كاهلهم عبء الانتقال إلى اللجان الانتخابية بالمحافظة.
كما طالب محمد صبيح نائب رئيس الحملة ببورسعيد الجميع ببذل كل الجهد للوقوف خلف القيادة المصرية ودعم مصر في هذه المرحلة الهامة.
كما أكد الأساتذة حلمي ابو الحسن مدير عام الحملة بورسعيد علي ضرورة التحلي بالمصداقية والشفافية والتنظيم الجيد وتقديم صورة مشرفة تليق بتاريخ المحافظة الباسلة.
وعلى صعيد آخر نوه المستشار أحمد المقدم المستشار القانوني لحملة مواطن بمحافظة بورسعيد علي ضرورة التحلي بالأخلاق الحميدة والالتزام بكافة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وكذا الأستاذ أحمد العراقي رئيس لجان المحافظة علي الدور التنظيمي وسرعة التواصل والربط بين فريق العمل بكافة طرق الاتصال لضمان سريان العملية الانتخابية بشكل صحيح.
ومن جانب آخر أشار الأستاذ خالد مجاهد نائب رئيس لجنة الإعلام بحمله مواطن ببورسعيد علي ضرورة نقل صور حية وعمل بث مباشر من أمام اللجان والتنسيق الكامل مع رئاسة الحملة بالقاهرة.
هذا وبحضور الأستاذ أحمد حجاب والأستاذ عبدة حسن والأستاذة حنان الألفي والحاج محمود الكعكي والحاج محمد الشامي والأستاذة فاطمة سليمان
والأستاذة نديرة بيوض والأستاذة مروة طارق والأستاذة شيماء عبد الهادي أعضاء المكتب التنفيذي للحملة بالمحافظة.
ولفيف من رجال وشباب ونساء الحملة وفي حضور لفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد.

الانتخابات الرئاسية ذوي الاحتياجات الخاصة القيادة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
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