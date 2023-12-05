دكتور نصار عبدالله يكتب: هل ستبقى حماس؟

هل ستبقى حماس باعتبارها أولا حركة تحرر وطنى ضد الغاصب الإسرائيلى المحتل، وباعتبارها ثانيا جماعة أصولية ترمى إلى إقامة دولة إسلامية فى فلسطين بحيث تكون نواة لدولة الخلافة الإسلامية الشاملة فيما بعد.. والجواب على هذا السؤال فى شقه الأول وأعنى به هل ستبقى حماس باعتبارها حركة تحرر وطنى؟، هو الإيجاب بكل تأكيد، فطالما كان هناك احتلال أجنبى كانت هناك مقاومة، وهذا هو الدرس الذى ما دام أكده التاريخ والذى يجب أن يعيه كل غاصب وبهذه المناسبة نذكر القارئ أن اسم: "حماس" مكون من الأحرف الأولى من عبارة: "حركة مقاومة إسلامية"..ح..م..اس..وليست مكونة كما قد يتبادر إلى أذهان البعض من أنها مشتقة من الحماس أو شدة الإندفاع، وهى بهذه الصفة واحد من فصائل المقاومة ذات الصبغة الإسلامية والتى تضم إلى جانب حماس عددا من الفصائل الإسلامية الأخرى من أهمها: "حركة الجهاد فى فلسطين"، و "كتائب المجاهدين"..غير أنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى الفصائل الإسلامية التى تشكل الهيكل الرئيس لفصائل ما يعرف بالغرفة المشتركة وعلى رأسها حماس ليست هى كل مكونات المقاومة الفلسطينية، فإلى جانب تلك الفصائل هناك فصائل منظمة التحرير وعلى رأسها فتح واسمها مكون ايضا من الأحرف الأولى لعبارة "حركة تحرير فلسطين" ح..ت.ف، (بعد عكس مواضع الأحرف لتصبح فتح بدلا حتف)، وعلى أيدى فتح انطلقت الشرارة الأولى للمقاومة الفلسطينية المسلحة حتى قبل أن تصبح حماس واحدة من فصائل المقاومة عام 1987 حيث كانت حماس قبل ذلك التاريخ مجرد حركة للدعوة الإسلامية، وإلى جانب فتح هناك "حزب فدا "و:حزب الشعب الفلسطينى"، و"جبهة التحريرالفلسطينية،" و"جبهة التحريرالعربية"، و"جبهة النضال الشعبى الفلسطينى "، و: "منظمة الصاعقة "، ومن ناحية ثانية هناك الفصائل ذات التوجه اليسارى ومن أهمها " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين "وهى تنظيم ماركسى متطرف، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التى أسسها جورج حبش والتى انشقت عنها منظمة أطلقت على نفسها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة"، وانضمت إلى الغرفة المشتركة، التى أنشئت عام 2006 لتكون بمثابة غرفة عمليات، تضم كافة الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية فى غزة فيماعدا فيما عدا الأذرع العسكرية لحركة "فتح" والمتمثلة فى "كتائب عبدالقادر الحسينى " و"كتائب الشهيد أحمد أبو الريش " و"كتائب شهداء الأقصى " وأما الذراع العسكرى الأساس لحماس فيتمثل فى "كتائب الشهيد عزالدين القسام "وهذا هو الجناح الذى قام بالعملية العسكرية المباغتة للإسرائيليين فى 7 أكتوبر الماضى ( وأغلب الإسرائيليين كما أوضحنا فى المقال السابق ليسوا من المدنيين إذ أنهم فى الحقيقة إما من الجيش العامل أو من الإحتياط الذى ينتظر الإستدعاء فى أى وقت ) وهى العملية التى ترتب عليها ردود فعل انتقامية إجرامية بلغ عدد ضحاياها من الأطفال فقط خمسة آلاف طفل حتى وقت كتابة هذه السطور من بينهم أطفال رضع، بل إن من بينهم أجنة قتلوا هم وأمهاتهم وهم ينتظرون لحظة الولادة التى تحولت نتيجة للإرهاب الإنتقامى من فرصة للحياة إلى ساعة للموت، وهى ردود تقصر حتى كلمة الإرهاب عن وصفها، ولا هدف لها إلا حفظ ماء وجه الكيان الصهيونى الغاصب الذى مرغته كتائب القسام فى التراب، وبالإضافة إلى أذرع الفصائل الإسلامية هناك أذرع الفصائل اليسارية ومن أهمها كتائب الشهيد أبو على مصطفى التى حاولت جذب أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية وتذكيرهم بها من خلال عدد من عمليات اختطاف الطائرات فى السبعينات من القرن الماضى، وبوجه خاص تلك الطائرات التابعة لشركة العال الإسرائيلية. غير أن هذه الإستراتيجية كان لها من السلبيات أكثر مما لها من الإيجابيات مما جعل الجبهة تعدل عنها وتكتفى بشن العمليات الفدائية ضد العدو الإسرائيلى انطلاقا من الحدود الأردنية أو اللبنانية، فإذا عدنا بعد ذلك إلى السؤال الذى طرحناه فى بداية المقال، كانت الإجابة أنها باعتبارها حركة مقاومة سوف تبقى ما بقى الإحتلال،وسوف تبقى الشعوب العربية كلها داعمة ومؤيدة لها، ولكل فصائل المقاومة بلا استثناء.. أما باعتبارها جماعة أصولية ترمى إلى إقامة دولة إسلامية فى فلسطين بحيث تكون نواة لدولة الخلافة الإسلامية الشاملة فيما بعد، فإن هذه حكاية أخرى ليس هنا مجال الكلام عنها ولا الآن أوانه لأن هذا يفتح باب الخلاف فى مسألة تنقسم فيها الآراء وتتضارب وجهات النظر وليس هذا أوان الإنقسام.

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