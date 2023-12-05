عاجل| صندوق النقد يحسم الجدل بشأن تخفيض قيمة الجنيه: " لا نهتم بهذا الأمر حاليًا"

حسم صندوق النقد الدولي الجدل المثار حاليا حول تمسكه بطلب تخفيض سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار، بالتأكد على أنه لا يتمسك حاليا بإجراء إصلاحات في سعر الصرف، ولكن يركز مع مصر على خفض مستويات التضخم.



ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار لتقليل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد والمساعدة في سد الفجوة الدولارية إلا أنه توقف صرف شرائحه بسبب عدم الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن.



وكشفت بلومبرج أن صندوق النقد الدولي أكد أن معركة إصلاح الاقتصاد المصري تتمثل في مواجهة ارتفاع مستويات التضخم، مما قد يخفف الضغط على السلطات لتفعيل خفض طال انتظاره لقيمة العملة.



وقالت المديرة التنفيذية كريستالينا جورجييفا في مقابلة يوم الأحد مع سكاي نيوز عربية في قمة المناخ COP 28 في دبي: "نحن نعطي الأولوية لمكافحة التضخم وبعد ذلك سننظر بالطبع إلى نظام سعر الصرف في هذا السياق".



وأضافت: "لقد طلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم"، وهو أمر "حكيم للغاية لأن التضخم هو عدو الفقراء".

وخفضت مصر سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار 3 مرات محاولة لجذب التدفقات الأجنبية منذ مارس 2022 وحتى الآن ليصل سعر الصرف حاليا عند مستويات 30.95 جنيها.



والتقي محافظ البنك المركزي المصري اليوم حسن عبد الله بمديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، وأظهرت الصور الأولية حديثا وديا بين الطرفين.