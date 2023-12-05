الآن بث مباشر مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في دوري أبطال أسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال أسيا

جولة العالمي الآسيوية مع Al Nassr vs Esteghlal Dushanbe اليوم، مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري آبطال أسيا، وسيواجه فريق النصر السعودي منافسه فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي في مباراته الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2024 ، ويلتمس "العالمي" إنهاءً مثاليًا لمشواره في مرحلة المجموعات بألا يتعرض لأي هزيمة والفوز بالمباراة الخامسة.

مباراة النصر واستقلال دوشنبه تويتر

سيتوجب على فريق النصر السعودي أن يذهب كضيف لمواجهة فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي، في مساء يوم الثلاثاء، خلال الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2023.

وضمن نادي النصر السعودي التأهل لدور ثمن النهائي بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، وهذا بفارق نقطتين عن فريق استقلال دوشنبه الذي حل في المركز الأخير برصيد نقطتين.

يسعى النصر لتعزيز تفوقه في المجموعة الخامسة حيث يمتلك 13 نقطة، بعد حقق الفوز في 5 مباريات، ويأمل في رفعها إلى 16 نقطة.

وبفوزه المؤكد تمكن النصر من تحقيق المركز الأول والتأهل إلى الدور التالي مبكرًا، حيث حصد 13 نقطة متفوقًا بفارق 5 نقاط عن منافسه الإيراني بيرسبوليس، وفريق السعودية يدخل المباراة وهدف واحد فقط، أكد المدرب البرتغالي لويس كاسترو أنه يطمح لتصدر فريقه للمجموعة في البطولة.

وافق سامي النجمي، لاعب النصر، على ذلك وأكد أن هدفه وهدف زملائه هو تحقيق لقب البطولة دون تلقي أي هزيمة، ويشارك فريق "العالمي" اليوم دون قائدهم الأساسي كريستيانو رونالدو، إذ تم استبعاده من قائمة الفريق من قبل المدرب وذلك لتوفير فترة راحة له.

وكشف كاسترو عن سبب عدم اختيار رونالدو، بأنه "الشخص الذي يتخذ القرارات بالنسبة لفريقه وقرر منح الراحة للنجم البرتغالي"، وفي قائمة الهدافين لفريقه والبطولة، يحتل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا المحترف في النصر المركز الأول بـ 8 أهداف حتى الآن.

يعد اللقاء حصيلة ناجحة للممثل السعودي وأحد المرشحين الأقوياء للفوز باللقب القاري المرموق، بسبب تأهله رسميًا إلى المرحلة التالية وحصده 13 نقطة. هذا الواقع أثر على رأي المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، الذي قرر استبعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لإعطائه بعض الراحة، على الرغم من غياب العديد من لاعبي النصر مثل مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي بسبب الإيقاف وإصابة البرازيلي أليكس تيليس في العضلة الخلفية.

متي موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024 ؟

ستكون مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع فريق استقلال دوشنبه، بطل طاجيكستان، في المباراة القادمة بستاد الجمهورية المركزي صعبة. تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي 2023/2024.

يأتي موعد مباراة النصر اليوم ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2023/2024. ستنطلق صافرة اللقاء في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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يحتل فريق النصر السعودي المرتبة الأولى في المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2024 ؟

تستضيف مدينة دوشنبه في طاجيكستان المباراة المرتقبة بين فريق النصر السعودي واستقلال دوشنبه في إطار دوري أبطال آسيا 2023/2024. وبخصوص القنوات الناقلة لهذه المباراة، ستتاح لعشاق الكرة الآسيوية فرصة متابعتها عبر عدة قنوات.

قناة بين سبورت القطرية:

تعتبر قناة بين سبورت القطرية أحد القنوات الحاصلة على حقوق البث للعديد من البطولات الآسيوية. وستقوم القناة بنقل المباراة مباشرة لجماهيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. بالتالي، يمكن للمشجعين في هذه المناطق الاستمتاع بالمشاهدة عبر هذه القناة.

قنوات الرياضية السعودية (SSC):

ستنقل قنوات الرياضية السعودية مباراة النصر واستقلال دوشنبه مباشرة اليوم في دوري أبطال آسيا. ومع ذلك، فإن البث المفتوح على هذه القنوات محصور فقط للجماهير داخل المملكة العربية السعودية. أما المشتركون في الدول العربية الأخرى فيمكنهم متابعة المباراة عبر القنوات المشفرة للرياضية السعودية.

لذا، إذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة في المنطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، يمكنك الاعتماد على قناة بين سبورت القطرية. أما إذا كنت في السعودية، فيمكنك الاستفادة من قنوات الرياضية السعودية المفتوحة لتتابع المباراة. وللمشتركين في الدول العربية الأخرى، ينبغي الاشتراك في الخدمات المشفرة للرياضية السعودية لمشاهدة اللقاء.

تردد SSC Extra 1 HD تردد بين سبورت AFC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12245 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

كيف يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2024 ؟

يمكنكم مشاهدة المباراة التي ستجمع بين فريق النصر وفريق استقلال دوشنبه عبر تطبيق "تود" أو عن طريق خدمة "بي إن كونكت"، وسيتمكن المشاهدون من مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر عن طريق الاشتراك في الباقة الرياضية المتاحة عبر تطبيق "شاهد VIP" وأيضًا تطبيق "Starzplay".

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تشكيل النصر السعودي اليوم

حراسة المرمى راغد النجار. رباعي الدفاع سلطان الغنام - إيميريك لابورت - علي لاجامي - أيمن يحيى. ثلاثي الوسط سيكو فوفانا - أوتافيو مونتيرو - سامي النجعي. مثلث الهجوم أندرسون تاليسكا - عبد الرحمن غريب - ساديو ماني.

تشكيل استقلال دوشنبه ضد النصر

حراسة المرمى ياتيموف خط الدفاع دجالليلوف - نوفوسيليك - غوغووا - كارتاشيان خط الوسط دافلاتمير - بيغانوفيش - بانشانبي - دجاليلوف خط الهجوم سيباي - كامالوف

ترتيب النصر في دوري أبطال آسيا

بعد تعادله مع بيرسبوليس الإيراني ودون أهداف، حسم النصر السعودي تأهله لدور ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ الجولة الخامسة. وقد تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، في حين جاء بيرسبوليس في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

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ستدخل نادي النصر المباراة وهو في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بعد أن حقق الفوز في خمس مباريات، بينما يحتل نادي استقلال دوشنبه المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

رونالدو يغيب عن قائمة النصر السعودي

ووفقًا لما ذُكر في صحيفة "الرياضية" السعودية، تم اتخاذ قرار استبعاد رونالدو ليتمتع بمزيدٍ من الاستراحة.

شارك رونالدو في المباراة السابقة ضد فريق الهلال في الدوري السعودي مرتديًا لاصقة طبية على رقبته، وظهر بادئًا بتأثر واضح بإصابته.

وفقًا لما صرحت به الصحفية، سوف يتم استبعاد سلطان الغنام من قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة استقلال دوشنبه، وذلك لأنه كان من بين اللاعبين الأكثر تعبًا خلال الفترة الأخيرة.

من المتوقع أن يتغيب مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق، بسبب الإيقاف المرتبط بتراكم البطاقات، وأيضًا علي لاجامي الذي تلقى البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام بيرسبوليس الإيراني، وفي الوقت نفسه سيغيب أليكس تيليس بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام الهلال.

بعد حصوله على الفوز، تمكن الفريق من التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا. تصدر الفريق المجموعة الخامسة حازًا على 13 نقطة، وتفوق بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني.

تشكيل النصر الرسمي