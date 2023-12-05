بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بدون تـقطيع اليوم في دوري أبطال أسيا.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه اليوم في دوري أبطال أسيا

الجولة الأخيرة الآسيوية بين Al Nassr vs Esteghlal Dushanbe اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه يلا شوت اليوم في دوري أبطال أسيا، وسيلتقي فريق النصر السعودي بفريق استقلال دوشنبة الطاجيكستاني في هذه المباراة، وتعتبر هذه الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وستعقد المقابلة في الملعب الرياضي تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي في مدينة دوشانبي في طاجيكستان.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه اليوم

يدخل فريق النصر السعودي اللقاء في المرتبة الأولى في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة. تأكد صعوده إلى جولة الستة عشر من بطولة دوري أبطال أسيا. فيما يتنافس فريق بيرسبوليس الإيراني على الفوز ببطاقة التأهل المحتملة بعد وجوده في المرتبة الثانية برصيد 8 نقاط. ويأتي فريق الدحيل القطري في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ثم يأتي فريق استقلال دوشنبه في المرتبة الأخيرة برصيد نقطتين.

يُعَدُّ هذا اللقاء تحقيقًا مهمًا لممثل السعودية وأحد المرشحين القويين للفوز باللقب القاري المرموق، حيث تأهل بشكل رسمي إلى المرحلة التالية نظرًا لتحقيقه 13 نقطة في المباريات السابقة. وقد أثرت هذه الحقيقة على تفكير المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، الذي قرر استبعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ليُريحه. على الرغم من غياب العديد من اللاعبين في النصر بسبب الإيقاف والإصابة، مثل مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي وأليكس تيليس البرازيلي الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية.

بعد حجزه مكانه في دور الـ16 بصدارة المجموعة الخامسة وب13 نقطة، يدخل فريق النصر المباراة بمركز متقدم. من جهة أخرى، فريق استقلال يحتل المركز الأخير في الترتيب بنقطتين فقط.

وحسب قوانين بطولة دوري أبطال آسيا، ستتأهل أول 10 فرق في الترتيب العام إلى جانب أفضل 6 فرق في المركز الثاني، وحقق فريق النصر أربعة انتصارات وتعادل في مباراة واحدة خلال خمس مباريات، ولم يُهزم في أي مرة، سجل 12 هدفًا وتلقى 6 أهداف.

في المقابل، لم يتحقق لفريق استقلال دوشنبة أي فوز في خمس مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر ثلاثة، تم تسجيل هدفين له واستقبال ثمانية أهداف.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب كاسترو قرر هذا بهدف إعطاء رونالدو فترة راحة، خاصة بعد أن تعرض لإصابة في المباراة السابقة ضد برسبوليس في دوري الأبطال، وعلى الرغم من ذلك شارك في مباراة الديربي ضد الهلال يوم الجمعة الماضي.

سيتم استبعاد كلًا من اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بسبب الإيقاف، واللاعب البرازيلي أليكس تيليس الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى علي لاجامي الذي تم إيقافه أيضًا بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام بيرسبوليس.

ما هو موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة في دوري ابطال أسيا ؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فريق استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان في ستاد الجمهورية المركزي. ستُقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2023/2024. النصر السعودي هو الفريق الضيف في هذه المباراة.

مشاهدة مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه تويتر

وسيقام اليوم مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا للموسم 2023/2024، حيث سيتم بدء المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

يحتل فريق النصر السعودي المركز الأول في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023/2024 بفارق 13 نقطة، بينما يحتل فريق استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان المركز الأخير والرابع برصيد نقطتين.

المباراة التاريخ توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة استقلال دوشنبه الطاجكستاني × النصر السعودي الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 18:00 19:00 20:00 SSC HD 1 أبو ظبي آسيا 1 beIN AFC 1 الكأس 11

ما هو القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال أسيا ؟

القنوات الناقلة مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2023/2024 هي قناة بين سبورت القطرية وقنوات الرياضية السعودية SSC. قناة بين سبورت تبث المباراة بشكل مباشر لجماهيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. أما قنوات الرياضية السعودية SSC، فستقوم بنقل المباراة بشكل مفتوح للجماهير داخل السعودية، ولكن للمشتركين في بقية الدول العربية سيتوجب عليهم مشاهدة المباراة عبر قنواتها المشفرة. يُنصح بالتحقق من ترددات القنوات لضمان استقبالها بشكل صحيح.

يتيح هذه القنوات فرصة مشاهدة المباراة مباشرة عبر الإنترنت عن طريق مختلف الخدمات مثل بين كونكت وتطبيق شاهدة VIP. يمكنكم الاطلاع على ترددات هذه القنوات لمشاهدة مباراة الفريق السعودي النصر اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبه اليوم

تردد قناة beIN AFC 3 نايل سات تردد قناة SSC 1 عرب سات تردد قناة beIN AFC 3 سهيل سات التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

قنوات أخرى تنقل مواجهة النصر واستقلال دوشنبه

تردد قناة أبو ظبي الرياضية تردد القناة الرابعة العراقية قمر صناعي: عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مشفرة قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة

تشكيل النصر السعودي اليوم ضد استقلال دوشنبه

حراسة المرمى راغد النجار. رباعي الدفاع سلطان الغنام - إيميريك لابورت - علي لاجامي - أيمن يحيى. ثلاثي الوسط سيكو فوفانا - أوتافيو مونتيرو - سامي النجعي. مثلث الهجوم أندرسون تاليسكا - عبد الرحمن غريب - ساديو ماني.

تشكيل استقلال دوشنبه ضد النصر

حراسة المرمى ياتيموف خط الدفاع دجالليلوف - نوفوسيليك - غوغووا - كارتاشيان خط الوسط دافلاتمير - بيغانوفيش - بانشانبي - دجاليلوف خط الهجوم سيباي - كامالوف

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة النصر واستقلال دوشنبه

من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو استخدام خدمة "بي إن كونكت"، يمكنك مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه مباشرة عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة المباراة المباشرة عن طريق الاشتراك في باقة الرياضة المقدمة من خدمة "شاهد VIP" أو تطبيق "ستارزبلاي".

رابط بث مباشر مباراة النصر واستقلال دوشنبه | من هنا

معلق مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

تم تكليف إدارة شبكة قنوات SSC السعودية بمهمة التعليق على مباراة النصر واستقلال دوشنبه في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. قام عبد الله الغامدي بالتعليق على القناة الصوتية الأولى ومحمد حسين علي على قناة صوتية أخرى.

أفادت التقارير الصحفية بأن المدرب البرتغالي لويس كاسترو قد قرر استبعاد قائد فريق النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، من قائمة الفريق للسفر إلى طاجيكستان.

ترتيب النصر في المجموعة الخامسة

1- النصر - السعودية - 13 نقطة. 13 نقطة 2- برسبوليس - إيران 8 نقاط. 3- الدحيل - قطر 4 نقاط. 4- استقلال دوشنبة - طاجكستان نقطتان.

غياب كريستيانو رونالدو عن لقاء استقلال دشنبه

تشهد المباراة غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حيث قرر المدير الفني لويس كاسترو منحه راحة خلال هذه المباراة المهمة في طاجكستان، استعدادًا للمباريات الهامة المقبلة للفريق.

وأعرب كاسترو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلًا: "إنها بالتأكيد مباراة صعبة. لقد خاضينا العديد من المباريات في الفترة الماضية ولم يكن لدينا وقت كافٍ للتعافي".

رابط بث مباشر مباراة النصر واستقلال دوشنبه | من هنا

وقال: "لكن هذه المباراة تعتبر ذات أهمية كبيرة للحفاظ على المركز الأول. نرغب في تأهيلنا للدور المقبل دون أي هزيمة".

وفيما يتعلق بالفترة القادمة، يضيف قائلًا: "لاعبونا متحمسون للعب كرة القدم الجميلة غدًا. سنلعب على أرضية اصطناعية وليس بإمكاني التأكيد على قدرتنا على التكيف بسرعة لأنها شيء جديد بالنسبة لنا. ومع ذلك، سنبذل قصارى جهدنا لتقديم كل ما لدينا."

فيما يتعلق بغياب رونالدو، قال: "بصفتي مشجعًا، أتمنى رؤية رونالدو يلعب دائمًا. ولكن بصفتي مدربًا، من الصعب التضحية بمشاركة لاعب غير جاهز، خاصة بعد ضمان التأهل".

وتوضح: "أنا أفهم تمامًا كثرة الأسئلة حول عدم حضور رونالدو. وأنا متأكد من أنه يرغب في أن يكون هنا اليوم. ولكن هذا يعود إلى قرارات المدرب ورغبته في تناوب اللاعبين والاحتفاظ بهم وإعطائهم بعض الراحة".

تشكيل النصر الرسمي امام استقلال دوشنبه