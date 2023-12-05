يلا شوت مباشر..مشاهدة بث مباشر مباراة استقلال دوشنبه والنصر | من هنــــا - (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون تقطيع)

يحل النصر السعودى ضيفًا على استقلال دوشنبه مساء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 وتأتي مباراة استقلال دوشنبه والنصر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال آسيا يتطلع النصر للفوز للحفاظ على صدارته في المجموعة كذلك يتطلع استقلال دوشنبه لحصد النقاط الثلاث لتحسين موقعه في المجموعة وتقدم لك بوابة الفجر الإلكترونية مشاهدة مباشرة مباراة استقلال دوشنبه والنصر الذي ينتظرها عشاق كرة القدم في السعودية.

مشاهدة بث مباشر مباراة استقلال دوشنبه والنصر | من هنــــا - (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون تقطيع)

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية بث مباشر مباراة استقلال دوشنبه والنصر دون تقطيع وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

مباراة استقلال دوشنبه والنصر

يسعى كل من استقلال دوشنبه والنصر للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل ويتطلع النصر للتأهل وهو في صدارة المجموعة كذلك يسعى استقلال دوشنبه لحصد النقاط الثلاثة لتحسين موقعه في المجموعة.

مشاهدة مباراة النصر اليوم في دوري أبطال آسيا دون تقطيع تويتر اليوم HD

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موعد مباراة استقلال دوشنبه والنصر

يستقبل استقلال دوشنبه النصر السعودي اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

رابط مباشر مشاهدة مباراة استقلال دوشنبه والنصر | من هنــــا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبه

تنقل مباراة استقلال دوشنبه والنصر عبر

- قناة SSC Sport بتعليق عبدالله الغامدي ومحمد حسين -وايضا عبر قناة beIN Sport AFC 1 بتعليق أحمد البلوشي.

سبب غياب كريستيانو رونالدو نجم النصر على مباراة استقلال دوشنبه والنصر؟

أثر المدرب البرتغالى لويس كاسترو إراحة نجمه كريستيانو رونالدو وإبقائه فى الرياض مع الظهير الأيمن سلطان الغنام وذلك لأن النصر ضمن تأهله وتصدره المجموعة.

تشكيل النصر المتوقع في مباراة استقلال دوشنبه والنصر

•حارس المرمى: نواف العقيدي.

•خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس.

•الوسط: سيكو فوفانا - أوتافيو مونتيرو - سامي النجعي.

•الهجوم: أندرسون تاليسكا - عبد الرحمن غريب - ساديو ماني