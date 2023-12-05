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خبير تكنولوجي يفجر مفاجأة عن الإنترنت بمصر: فقد 45% من طاقته الاستيعابية (صور)

منوعات
أرشيفية
أرشيفية

فجر المهندس حاتم الطوخي، مدير إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات بموقع صدى البلد، مفاجأة بشأن حالة الإنترنت في مصر، قائلا، إن الإنترنت في مصر فقد مايزيد عن 45٪ من إجمالي طاقته الاستيعابية، وذلك بسبب مشاكل في كابلين بحريين "FLAG & SEAMEWE4”.

وأضاف الطوخي في منشور له عبر حسابه بموقع “فيس بوك” “طبعا محدش قال السبب إيه هو عطل فني وخلاص”.


وتابع المهندس حاتم الطوخي: "المشكلة عامة على كل مزودين الإنترنت مش WE فقط، بس طبعا لأن WE محتكرة السوق فهي أكبر شركة متأثرة والانتظار مع الدعم الفني وصل لأكثر من 5 آلاف دقيقة و١٤٠٠ عميل انتظار.


واستطرد: “المشكلة سوف يتم حلها عن طريق استئجار إنترنت بشكل مؤقت من باقي الكابلات التي تمر في مصر وعددها تقريبا 20 كابلا، لحين إصلاح الكابلين المتضررين”.

صورة توضيحية لكابلات الإنترنت
صورة توضيحية لكابلات الإنترنت
صورة توضيحية لخريطة كابلات الإنترنت
صورة توضيحية لخريطة كابلات الإنترنت
صورة توضيحية لخريطة كابلات الإنترنت
صورة توضيحية لخريطة كابلات الإنترنت
صورة توضيحية لخريطة كابلات الإنترنت
صورة توضيحية لخريطة كابلات الإنترنت
صورة توضيحية لخريطة كابلات الإنترنت
صورة توضيحية لخريطة كابلات الإنترنت
المهندس حاتم الطوخي مواقع إلكترونية الانترنت فى مصر فيس بوك مزودين الإنترنت
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