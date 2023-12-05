تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا بحركة الملاحة البحرية وحركة الشاحنات، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1046 شاحنة، و475 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و518 شاحنة، و460 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، و528 شاحنة، و15 سيارة.

وأضاف المركز، أن ميناء سفاجا شهد، اليوم، وصول السفينتين "أمل وبوسيدون إكسبريس"، بينما شهد الميناء مغادرة السفينتين "دليلة والحرية"، كما شهد ميناء نويبع تداول 1830 طنا، و245 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "آيلة وآور".

وشهد ميناء بورتوفيق، اليوم، وصول السفينة "KALINA " وعليها 355 سيارة بوزن 710 أطنان قادمة من جدة، فيما شهد الميناء مغادرة السفينة "LOTUS"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1530 راكبا بموانئها.