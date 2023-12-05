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تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 سفينة حاويات وبضائع عامة وغادرته 18 سفينة، تم التداول على 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - قي بيان اليوم الثلاثاء - أنه "غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3808 أطنان قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي والفيوم، وقطار آخر قادم من الإسكندرية بعد أن تم تفريغ 25 حاوية، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 4784 شاحنة".

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 124 ألفا و799 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353 ألفا و548 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و850 طنا، فيما شملت حركة الوارد من البضائع العامة 33 ألفا و512 طنا.

Elfagr.org
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