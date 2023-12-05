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20.3 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص

الاقتصاد
بوابة الفجر


كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 58.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3%.

واوضح الجهاز أيضا أن قيمة الواردات المصرية من قبرص بلغت 8.4 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 6.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022بنسبة ارتفاع قدرها 36%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 64.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 %

 

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