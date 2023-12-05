إقامة عزاء والد الإعلامي محمد موسى بحضور لفيف من الشخصيات العامة (صور)

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صورة من العزاء
صورة من العزاء

 

قدم عدد كبير من نخبة المجتمع ورجال السياسة والإعلام واجب العزاء للإعلامي محمد موسى مذيع برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، في وفاة والده الحاج لبيب موسى.


وحرص عدد كبير من الكتاب والصحفيين على مواساة الزميل الإعلامي محمد موسى، ليلة عزاء والده الراحل الذي توفي أول أمس.


وكان من بين الحضور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والذي يعد عميد عائلة موسى، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والنائب محمد إسماعيل رئيس شبكة تليفزيون الحدث اليوم والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب والنائب عادل عامر نائب القناطر الخيرية والكاتب الصحفي ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم السابق والكاتب الصحفي الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر  واللواء سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة والمهندس أيمن أبوبكر رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتنمية العمرانية بوزارة قطاع الأعمال واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر واللواء  أحمد حشاد بقطاع المشروعات بوزارة الداخلية واللواء دكتور ياسر الأخوص واللواء حسام جعفر مساعد رئيس هيئة الأستثمار والمستشار بهاء سلامة رئيس محكمة جنايات الجيزة والدكتور عماد الدين فهمي إستشاري التغذية العلاجية.
وعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية من السابقين والحاليين.

وشارك موسى عدد كبير من زملائه بقناة الحدث اليوم والإعلاميين والصحفيين عاطف درويش وباسل عاطف وحسام الدين مصطفي ومحمود زين مدير الإنتاج بالحدث اليوم ومحمد مصطفي مخرج برنامجه والإعلامي سعيد لطفي.

وشارك موسى التعازي معظم قيادات قناة الحدث اليوم.


وشهد سرادق العزاء ازدحامًا ملحوظًا وحضورًا مكثفًا للقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة القليوبية ووكلاء الوزارات المختلفة ونواب البرلمان بمحافظة القليوبية.


 العزاء أقيم في دار مناسبات عائلة موسى بقرية بهادة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية مسقط رأس الإعلامي محمد موسى وعائلته.

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محمد موسى الإعلامي محمد موسى عزاء والد الإعلامي محمد موسى
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