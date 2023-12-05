سفير بكين بالقاهرة: العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة تاريخية بالسنوات العشر الماضية

قال السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين في القاهرة، إنه بفضل القيادة والتخطيط للرئيس شي جين بينج والرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت العلاقات الصينية المصرية طفرة تاريخية من التطور على مدى السنوات العشر الماضية، وحققت نتائج مثمرة في شتى المجالات، حتى أصبحت نموذجا يحتذى به للتضامن والتعاون القائمين على المنفعة المتبادلة والفوز المشترك بين الصين والدول العربية والإفريقية والنامية.

وأكد السفير في كلمته خلال حضور مراسم التسليم والاستلام المشروع التعاون المجتمعي بين السفارة الصينية وحزب حماة الوطن في حي الأسمرات، اليوم، إن الصين ومصر ستستقبلان في العام القادم الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

وتابع: نحن على يقين بأنه بفضل قيادة رئيسي البلدين ستفتح العلاقات الصينية المصرية عقدا جديدا وباهرا تزداد فيه الثقة السياسية المتبادلة متانة ويزداد فيه تفاهم بين الشعوب ترسيخا وتحقق فيه مزيدا من نتائج التعاون المثمرة.

وأكد أنه تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي تتقدم مصر بخطوات واسعة في مسيرة استكشاف طريق التحديث الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية الخاصة وبناء الجمهورية الجديدة، حيث تحقق إنجازات بارزة في بناء الوطن.

وأضاف: ظل الرئيس السيسي يضع الشعب في المقام الأول في مسيرة حكم البلاد والنهوض بها ويولي اهتماما بالغا بضمان وتحسين معيشة الشعب، وطرح الحياة الكريمة وغيرها من المبادرات والمخططات المعيشية.

وأردف: يعد حي الأسمرات أول مشروع تطوير منطقة عشوائية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث افتتح الرئيس السيسي هذا المشروع شخصيا، وقام بثلاث زيارات تفقدية إليه، خاصة أنه زار المشروع في إبريل الماضي وتناول وجبة الإفطار مع السكان بما يجسد بجلاء حبه العميق للشعب والاهتمام البالغ بحي الأسمرات.

وأكد السفير أن حي الأسمرات يتمتع بملامح متميزة ومرافق خدمية متكاملة ويعيش المواطنون فيه بسعادة.

وأكد السفير أن السفارة الصينية تتعاون مع حزب حماة الوطن لتقديم الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بهدف التعبير عن الدعم المبادرة "حياة كريمة" وتوطيد الصداقة بين الشعبين الصيني والمصري.

وتابع: في المستقبل نحن على أهبة الاستعداد لمواصلة توفير الدعم والمساعدة للمواطنين المصريين بقدر الإمكان في إطار المبادرة، مضيفا: يمثل الشباب والأطفال أمل الوطن، وعندما ننظر إلى الوجوه المفعمة بالحيوية لهولاء الأطفال، نشعر بثقة تامة بمستقبل مصر ومستقبل العلاقات الصينية المصرية.