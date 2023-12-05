سفير الصين بالقاهرة: مصر مع الرئيس السيسى تخطو نحو بناء "الجمهورية الجديدة"

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطو خطوات واسعة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، وتحقق إنجازات بارزة في بناء الوطن، موضحا أن الرئيس السيسي يضع الشعب في المقام الأول في مسيرة حكم البلاد والنهوض بها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير الصيني اليوم الثلاثاء، في مراسم تسليم واستلام مشروع التعاون المجتمعي في حي الأسمرات.

وأضاف أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بضمان وتحسين معيشة المواطنين، ولهذا طرح مبادرات كثيرة من بينها مبادرة (حياة كريمة)، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية في ظل قيادة الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج شهدت طفرة تاريخية من التطور في السنوات العشر الماضية.

وقال إن التعاون الثنائي حقق نتائج مثمرة في شتى المجالات، حتى أصبحت نموذجا يحتذى للتضامن والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والفوز المشترك بين الصين والدول العربية والأفريقية والنامية.. مضيفا أن العام المقبل سوف تحتفل مصر والصين بالذكرى العاشرة على إقامة العلاقات الاستراتيجية الشاملة.

وأعرب عن يقينه بأن العلاقات المصرية الصينية سوف تشهد عقدا جديدا تزداد فيه الثقة المتبادلة متانة والتفاهم بين الشعوب ترسيخا، وتحقق المزيد من النتائج المثمرة.. مؤكدا أن الشباب والأطفال يمثلون الأمل للوطن ويلعبون دورا في تطوير مستقبل العلاقات الثنائية.

بدوره، قال المهندس أحمد إبراهيم رئيس حي الأسمرات إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا برعاية الأسر وتوفير الحياة الكريمة لهم.