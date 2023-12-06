ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع سعر الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار حيث عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة).



كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمئة إلى 2041 دولارًا.



وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.24 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولار للأوقية.