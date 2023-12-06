أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالبنوك والسوق السوداء

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تشهد فيه السوق السوداء اضطرابات ليصل إلى مستويات تتراوح بين 47 إلى 48 جنيها.

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الالكترونية سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك خلال التعاملات الصباحية، حيث جاءت كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري، مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم الأحد سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.