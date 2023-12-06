يتصدر نادي آرسنال الترتيب وينافسه ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة ولا تزال المنافسة مشتعلة بينهم ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023.

موعد مباريات الأربعاء

برايتون ضد برينتفورد 9:30.

فولهام ضد نوتينجهام 9:30.

ليفربول ضد شيفيلد 9:30.

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا 10:15.

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد 10:15.

- ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 36 نقطة

2- ليفربول 31 نقطة

3- مانشستر سيتي 30 نقطة

4- أستون فيلا 29 نقطة

5- توتنهام 27 نقطة

6- نيوكاسل 26 نقطة

7- مانشستر يونايتد 24 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام 21 نقطة

10- تشيلسي 19 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- ولفرهامبتون 18 نقطة

13- ايفرتون 17 نقطة

14- كريستال بالاس 16 نقطة

15- فولهام 15 نقطة

16- نوتينجهام 13 نقطة

17- بورنموث 13 نقطة

18- لوتون تاون 9 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد 5 نقاط

- هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند 14 هدف

2- محمد صلاح 10 أهداف

3- سون 9 أهداف

4- هوانج تشان 8 أهداف

5- بوين 8 أهداف

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة bein sports 5

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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