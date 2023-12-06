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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصدر نادي آرسنال الترتيب وينافسه ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة ولا تزال المنافسة مشتعلة بينهم ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023.

موعد مباريات الأربعاء

برايتون ضد برينتفورد 9:30.

فولهام ضد نوتينجهام 9:30.

ليفربول ضد شيفيلد 9:30.

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا 10:15.

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد 10:15.

- ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 36 نقطة

2- ليفربول 31 نقطة

3- مانشستر سيتي 30 نقطة

4- أستون فيلا 29 نقطة

5- توتنهام 27 نقطة

6- نيوكاسل 26 نقطة

7- مانشستر يونايتد 24 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام 21 نقطة

10- تشيلسي 19 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- ولفرهامبتون 18 نقطة

13- ايفرتون 17 نقطة

14- كريستال بالاس 16 نقطة

15- فولهام 15 نقطة

16- نوتينجهام 13 نقطة

17- بورنموث 13 نقطة

18- لوتون تاون 9 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد 5 نقاط

- هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند 14 هدف

2- محمد صلاح 10 أهداف

3- سون 9 أهداف

4- هوانج تشان 8 أهداف

5- بوين 8 أهداف

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- القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة bein sports 5

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

ليفربول ومانشستر سيتي ليفربول مانشستر سيتي الدوري الانجليزي البريميرليج
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