ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023
يتصدر نادي آرسنال الترتيب وينافسه ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة ولا تزال المنافسة مشتعلة بينهم ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023.
موعد مباريات الأربعاء
برايتون ضد برينتفورد 9:30.
فولهام ضد نوتينجهام 9:30.
ليفربول ضد شيفيلد 9:30.
مانشستر سيتي ضد أستون فيلا 10:15.
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد 10:15.
- ترتيب الدوري الإنجليزي
1- آرسنال 36 نقطة
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام 27 نقطة
6- نيوكاسل 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- ولفرهامبتون 18 نقطة
13- ايفرتون 17 نقطة
14- كريستال بالاس 16 نقطة
15- فولهام 15 نقطة
16- نوتينجهام 13 نقطة
17- بورنموث 13 نقطة
18- لوتون تاون 9 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد 5 نقاط
- هدافي الدوري الإنجليزي
1- إيرلينج هالاند 14 هدف
2- محمد صلاح 10 أهداف
3- سون 9 أهداف
4- هوانج تشان 8 أهداف
5- بوين 8 أهداف
- القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة bein sports 5
القمر: سهيل
التردد: 11585
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
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