تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة 664 شاحنة و95 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1400 راكب بموانئها.

وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع 396 شاحنة و93 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 268 شاحنة و2 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن و157 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآور.