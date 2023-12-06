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الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع التعدين

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع ازدياد رهانات على أن رفع أسعار الفائدة العالمية بلغ ذروته، وتصدر قطاع التعدين المستفيد من ارتفاع أسعار المعادن المكاسب في حين سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا جديدا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش كما ارتفع المؤشر داكس الألماني أيضا 0.1%.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3% مدعوما بارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية.

 

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو لشهر نوفمبر تشرين الثاني إلى جانب مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر تشرين الأول بهدف قياس قوة الاقتصاد الأوروبي وسط مخاوف من الركود.

واتجهت الأنظار أيضا إلى تقرير التوظيف الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بعد تراجع الوظائف الجديدة في أكتوبر تشرين الأول إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف أمس الثلاثاء ما زاد التوقعات بأن دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد انتهت.

 

وارتفع سهم مجموعة أوكادو‭‭ ‬‬البريطانية بنسبة 3.1% بعد أن رفع بنك جي.بي.مورجان توصيته لسهم المجموعة المتخصصة في مجال بيع البقالة عبر الانترنت‭‭ ‬‬والتكنولوجيا من "خفض الوزن النسبي" إلى "محايد".

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة ميرك الألمانية بنسبة 13.4% بعدما لم يحقق عقارها إيفوبروتينيب التجريبي لعلاج مرض التصلب المتعدد الهدف المطلوب في تجارب المرحلة الأخيرة.

Elfagr.org
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