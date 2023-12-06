الصين تقدم إعفاءات جمركية لست دول أفريقية



أعلنت وزارة المالية الصينية الأربعاء 6 ديسمبر/ كانون الأول أن الصين ستتيح أمام 98% من السلع المستوردة من ست دول أفريقية الوصول دون رسوم جمركية إلى سوقها الاستهلاكية، في الوقت الذي تهدف فيه البلاد إلى توسيع تأثيرها الاقتصادي عبر القارة.



وقالت في بيان إنه اعتبارا من 25 ديسمبر كانون الأول، ستتمكن أنجولا وجامبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا من بيع منتجاتها للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم دون دفع رسوم جمركية على أكثر من ثمانية آلاف سلعة مختلفة.