الصين تخفض أسعار البنزين والديزل بعد التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


قررت الصين خفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل، بعد التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، حسب وكالة الأنباء الصينية.

هذا وسيتم تخفيض أسعار البنزين بمقدار 55 يوانا، أي نحو 7.7 دولار أميركي، للطن، وأسعار الديزل بمقدار 50 يوانًا للطن، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وبموجب آلية التسعير الحالية، يتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة بعد التغيرات في أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت اللجنة إن أكبر ثلاث شركات نفط في الصين - شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة الصين للبتروكيماويات، وشركة النفط البحرية الوطنية الصينية - ومصافي النفط لديها تم توجيهها للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان إمدادات مستقرة. 

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