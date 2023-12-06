"طرق الأبواب".. حملة مواطن تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعت حملة "مواطن"، كبار العائلات والشباب والمرأة وجميع الأهالي، بالمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري، وذلك من خلال التواصل الفعال والمباشر ضمن مبادرة "طرق الأبواب"؛ التي أطلقتها الحملة، على مستوى الجمهورية، للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واستخدام الحق الدستوري لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

وأكد قيادات الحملة، على أن مشهد المصريين في الخارج سينعكس على الصورة بالداخل، مشيرين إلى أن المشاركة واجب وطني ولابد من استخدام كل فرد لحقه الدستوري.



من جانبه، قال العمدة مصطفى الشناوي، منسق حملة مواطن بمحافظة الغربية، إن مبادرة "طرق الأبواب" هدفها الحقيقي الحشد الشعبي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتفاعل مع الأهالي وتعريفهم بأهمية التصويت والمشاركة بكثافة، واختيار كل ناخب بحرية وإرادة كاملة من يراه مناسبا له ويتوافق مع رؤيته، من أجل الحفاظ على ما تحقق من استقرار، بالإضافة إلى حماية الدولية المصرية من المؤامرات الخارجية التي تهدف للنيل من الأمن القومي.



وأكد منسق حملة مواطن بمحافظة الغربية، أن المشاركة بكثافة والاحتشاد أمام اللجان، مظهر حضاري وديمقراطي يعبر عن الجمهورية الجديدة التي وضع قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن المشاركة تعد رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد ديمقراطي يمارس فيه المواطنون الحقوق السياسية بحرية تامة.

وفي نفس السياق، أكد أشرف الخطيب، منسق حملة مواطن في القاهرة، على أن المصريين في الخارج أدهشوا العالم بمشاركتهم في انتخابات الرئاسة وصورتهم الحضارية واحتفالاتهم بالعرس الديمقراطي.

وأضاف "الخطيب"، أن حملة مواطن عملت خلال الفترة الماضية بمبادرة "طرق الأبواب" لحث المواطنين على أهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة وهذا من واقع مسؤوليتهم ودورهم تجاه الوطن.

وطالب منسق حملة مواطن بالقاهرة، الشعب المصري بالسير على نهج المصريين في الخارج الذين قطعوا مسافات طويلة لكي يمارسوا حقهم الدستوري وعدم التأخير على وطنهم وأثبتوا حبهم وانتماءهم لهذا البلد ويشاركوا بقوة في أيام الانتخابات والتي ستعقد أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر.

كما ناشد أحمد مشاعيل، منسق حملة مواطن بجنوب الجيزة، المصريين بالمشاركة في انتخابات الرئاسة والإدلاء بأصواتهم.

وقال "مشاعيل"، إن التصويت في انتخابات الرئاسة واجب وطني وحق دستوري لا يمكن التفريط فيه، لافتاً إلى أن كل شخص له كامل الحرية في رأيه ولا يتم توجيهه إلى اختيار محدد.

وأكد، على أنه يدعم الرئيس السيسي لاستكمال التنمية والنجاحات، ولاستقرار الوطن والحفاظ على الأمن القومي المصري، مطالبا الجميع بعدم التخلي عن دورهم تجاه الوطن والمشاركة في العملية الديمقراطية السياسية.

وعلى نفس الصعيد، قال وحيد خلوي، منسق حملة مواطن بالقليوبية، إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية ضرورة قصوى وحق أصيل لكل مواطن يتمتع بحقوقه السياسية، موضحا إن من يتحدث عن حسم الانتخابات غير صادق على الرغم من شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة في كل ربوع الوطن وخارجه، فالمشاركة هي من تعطي للعملية الانتخابية رونقها وسلامتها.

وأضاف "خلوي"، أن حملة مواطن رصدت مشاركة المصريين في الخارج التي أبهرت الجميع بتصديهم لكافة المعوقات من أجل إثبات حبهم لوطنهم الأم وحرصهم على استقراره، وبمشاركة فعالة من قيادات وأعضاء الحملة بالخارج.

وأكد منسق حملة مواطن بالقليوبية، أنه يثق تماما في إخلاص المصريين ووعيهم وتمسكهم بحماية الأمن القومي المصري ومشاركتهم القوية في العرس الانتخابي، لافتا إلى أن كل مصري واجب عليه عدم التفريط في حقه الدستوري.